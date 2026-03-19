Italia avertizează că există sute de „celule latente” iraniene în întreaga lume și pot fi activate în orice moment

Ministrul apărării italian, Guido Crosetto, a avertizat joi că „se estimează că există sute de 'celule latente' iraniene în întreaga lume, oameni care par normali, dar care pot fi activaţi în orice moment pentru a comite acte teroriste”, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„În acest moment, atacuri directe împotriva Italiei comise de Iran sau de aliaţii săi, cum ar fi Hezbollah, nu sunt luate în considerare”, a declarat ministrul într-un interviu acordat postului de radio RTL 102.5.

El a avertizat însă că problema pentru Italia „şi pentru toţi cei care nu sunt implicaţi în conflict este terorismul” şi a apreciat că „această criză nu se va încheia în următoarele săptămâni”.

Crosetto şi-a exprimat convingerea că „Statele Unite credeau că decapitarea regimului de la Teheran ar fi suficientă pentru a crea condiţiile care ar aduce o schimbare a conducerii iraniene, dar acum îşi dau seama că reacţia prestabilită a Iranului este de a dezlănţui haosul”.

Ministrul apărării italian a explicat, de asemenea, miercuri seară, într-o emisiune televizată, că în Strâmtoarea Ormuz „o flotă europeană ar fi percepută ca o flotă a NATO, prin urmare, ca o flotă care merge la război alături de Statele Unite şi Israel”.

Prin urmare, Crosetto a subliniat că poziţia Italiei este că este nevoie de o flotă „care arborează steagul ONU”.

„O flotă care să reunească Europa, China, Asia, India şi toate ţările lumii. Dacă trebuie să organizăm un convoi pentru a securiza (Strâmtoarea) Ormuz, trebuie să implicăm o coaliţie a tuturor naţiunilor, începând cu ONU, pentru a o reactiva, astfel încât Iranul să nu o perceapă ca pe un atac”, a declarat el.

„Astăzi (joi - n.r.), secretarul general al ONU, Antonio Guterres, participă la Consiliul European şi sper că va fi convins să întreprindă o misiune internaţională pentru a garanta securitatea Strâmtorii Ormuz, unde trebuie să existe o prezenţă globală”, a insistat ministrul italian.

Organizaţia Naţiunilor Unite „ar putea chiar să-şi revitalizeze rolul, care s-a diminuat oarecum în ultima vreme”, a adăugat Crosetto.

Prin urmare, „haideţi să profităm de faptul că primii care vor avea nevoie de acest petrol ar putea fi chinezii sau indienii şi să formăm o coaliţie a tuturor naţiunilor, astfel încât Iranul să nu perceapă acest lucru ca pe un atac şi, astfel, să se poată relua traversarea prin Strâmtoarea Ormuz”, a conchis ministrul apărării italian.

