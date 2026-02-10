Italia a achiziționat o versiune a tabloului „Ecce Homo”, de Antonello da Messina, pentru 14,9 milioane de dolari, asigurându-și astfel o lucrare rară a maestrului renascentist din secolul al XV-lea chiar înainte ca opera să fie scoasă la licitație la New York, a anunțat marți Ministerul italian al Culturii.

Ministerul a descris pictura de mici dimensiuni, realizată în tempera, drept o operă unică în arta Renașterii și o completare majoră a strategiei de extindere și promovare a patrimoniului cultural al Italiei, scrie agenția Reuters preluată de Agerpres.

Tabloul cu două fețe prezintă pe o parte o imagine impresionantă, „Ecce Homo”, a lui Isus Hristos încoronat cu spini, iar pe cealaltă parte un Sfânt Ieronim pocăit într-un peisaj stâncos.

Italia a cumpărat o versiune a tabloului „Ecce Homo”, de Antonello da Messina, cu 15 milioane de dolari. Foto: Ministero della Cultura Facebook

Doar aproximativ 40 de lucrări au supraviețuit

Aproximativ 40 de lucrări realizate de Antonello da Messina au supraviețuit până în prezent, iar aproape jumătate dintre ele se află în colecții italiene.

Experții în artă consideră că Messina a pictat patru versiuni ale tabloului „Ecce Homo”. Una este deținută de Metropolitan Museum of Art din New York, iar alte două se află în Italia — la Palazzo Spinola din Genova și la Collegio Alberoni din Piacenza.

Prima mențiune documentată despre această a patra lucrare datează de la începutul secolului al XX-lea, când pictura făcea parte dintr-o colecție privată spaniolă. Ulterior, tabloul a fost cumpărat de o galerie de artă din New York.

Ministerul italian al Culturii nu a anunțat deocamdată locul în care intenționează să expună cea mai nouă achiziție.

Achiziționat înainte de licitația Sotheby’s

Tabloul urma să fie scos la vânzare în cadrul licitației organizate de casa Sotheby’s la New York, dedicată artei vechilor maeștri, cu un preț estimativ între 10 și 15 milioane de dolari.

În notele sale despre lucrare, Sotheby’s a scris că pictura „oferă publicului o întâlnire profund personală cu una dintre cele mai puternice imagini din punct de vedere psihologic ale lui Hristos din arta renascentistă - surprinzător de umană, vulnerabilă şi prezentă”.

