Italia declară stare de urgenţă după furtunile din regiunile sale sudice

Guvernul Italiei a declarat luni stare de urgenţă pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promiţând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile şi companiile afectate de vremea severă, informează Reuters.

Ploi care au căzut fără încetare, vânturi puternice şi valuri înalte de până la nouă metri s-au abătut timp de două zile asupra Siciliei, Sardiniei şi Calabriei, împingând apa de mare în interiorul continentului şi copleşind sistemele de apărare a regiunilor costiere.

Autorităţile italiene au estimat că pagubele materiale ajung la peste 1 miliard de euro, dar, în pofida amplorii distrugerilor, oficialii nu au raportat victime, notează Reuters, citată de Agerpres.

Guvernul condus de prim-ministrul Giorgia Meloni a alocat iniţial 100 de milioane de euro pentru a răspunde nevoilor imediate din cele mai afectate zone, a transmis ministrul Protecţiei Civile, Nello Musumeci, într-un comunicat.

„În zilele următoare, Guvernul va adopta o nouă măsură interministerială pentru a permite restaurarea şi reconstrucţia infrastructurii avariate”, a adăugat el.

Numai în Sicilia au fost deja raportate pagube de 740 de milioane de euro, a anunţat guvernul regional săptămâna trecută, însă guvernatorul insulei, Renato Schifani, a avertizat luni că suma finală ar putea fi de două ori mai mare.

Apele mării au inundat străzile din zonele populare din proximitatea oraşului Taormina, distrugând infrastructura, cum ar fi instalaţiile de tratare a apelor menajere, şi ridicând îngrijorări cu privire la viitorul sezon turistic. În Catania, o porţiune de faleză s-a prăbuşit pe malul mării.

Alunecările de teren, probabil provocate de vremea nefavorabilă, ameninţă de acum şi oraşul Niscemi, din centrul Siciliei, iar aproximativ 1.000 de persoane au fost evacuate din casele lor, a anunţat Protecţia Civilă într-un comunicat.

Sardinia a fost, de asemenea, grav afectată. Beniamino Garau, primarul localităţii Capoterra din sudul insulei, a declarat că marea a avansat cu aproximativ 100 de metri în interiorul continentului.

În Calabria, administraţia regională a declarat că furtuna a provocat „daune majore activităţii agricole... cu repercusiuni grave asupra economiei rurale” într-una dintre cele mai puţin dezvoltate zone ale Italiei. Fenomenele meteorologice extreme au devenit mai frecvente în Italia în ultimii ani. Inundaţiile au devastat oraşe din întreaga ţară, ucigând zeci de oameni şi amplificând riscul de alunecări de teren şi de inundaţii chiar şi în zone care, din punct de vedere istoric, erau mai puţin expuse.

Cu toate acestea, localnicii au declarat că alertele regionale de protecţie civilă emise înaintea furtunii i-au convins pe oameni să rămână în casele lor, prevenind astfel decesele şi accidentările grave.

Editor : Liviu Cojan