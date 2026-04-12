„Italia oferă cele mai bune avantaje”: Milano rivalizează cu Dubaiul ca destinație preferată a super-bogaților

Cu puțin peste o lună în urmă, Dubaiul era destinația evidentă pentru britanicii înstăriți aflați în căutarea unei noi locuințe. Puține orașe îți permit să câștigi sume uriașe scutite de impozite și să le cheltui în numeroase hoteluri, restaurante și magazine de lux. Însă, pe măsură ce Emiratele Arabe Unite se află în vizorul Iranului, reputația Dubaiului – construită în parte de influenceri emigranți – ca refugiu al elitei mondiale se erodează. Cetățenii britanici extrem de bogați caută acum o cale de întoarcere în Europa, iar Milano, centrul financiar al Italiei, urcă în fruntea listei, notează The Guardian.

„Italia oferă cele mai bune avantaje: un impozit unic și o calitate bună a vieții”, a spus Armand Arton, un consultant care ajută familiile multimilionare și miliardare să se stabilească în altă țară prin intermediul programelor de cetățenie prin investiții.

„Cei care părăsesc Emiratele Arabe Unite își pot imagina destul de ușor că trăiesc la Roma sau Milano, având în vedere că acestea sunt centre metropolitane internaționale.”

Nu este greu de înțeles de ce Milano, care găzduiește deja unii dintre cei mai bogați bancheri, avocați și investitori din Europa, a devenit o alegere atât de populară. În cadrul regimului italian de impozit unic, rezidenții străini pot plăti 300.000 de euro pe an pentru toate veniturile obținute în străinătate – o sumă nesemnificativă pentru cei mai bogați oameni din lume.

„Am fost întotdeauna un oraș internațional, dar lucrurile se schimbă”, a afirmat Diletta Giorgolo, care conduce agenția imobiliară rezidențială Sotheby’s din capitala economică și a modei a Italiei.

„Beneficiem de un regim fiscal special încă din 2017, dar când Regatul Unit a desființat statutul de «non-dom», am înregistrat un val de noi cumpărători care au venit la Milano.”

Acum, pe măsură ce următorul val de migranți cu venituri mari își îndreaptă atenția către acest oraș, poate Milano să devină noul cămin al celor extrem de bogați?

Războiul din Golf a provocat deja un exod al cetățenilor britanici înstăriți, deși nu toți sunt dispuși să se întoarcă acasă.

Pentru mulți europeni, Italia este cea mai strategică opțiune. Spre deosebire de regulile mai stricte din Regatul Unit, noii rezidenți italieni care nu au plătit impozite în țară timp de cel puțin nouă din ultimii zece ani nu trebuie să plătească impozit pe veniturile obținute în străinătate, în schimbul unei taxe forfetare anuale de 300.000 de euro. Aceștia sunt apoi impozitați pe veniturile obținute în Italia și pe câștigurile de capital din investiții în termen de cinci ani de la opțiunea pentru taxa forfetară.

Marc Acheson, de la firma de consultanță financiară Utmost Wealth Solutions, a afirmat că atractivitatea Italiei a crescut pe măsură ce Regatul Unit a devenit relativ mai puțin atractiv pentru cei extrem de bogați. Se vorbește atât de mult despre acest lucru la Milano, încât se spune că noua reglementare italiană ar fi numită „svuota Londra” sau „evacuează Londra”.

„Chiar dacă Italia avea un regim de impozit unic încă din 2017, la 100.000 de euro la acea vreme, acesta nu atrăgea un aflux masiv de oameni”, spune el. „Abolirea regimului non-dom este ceea ce a stârnit cu adevărat interesul, iar aceasta a survenit chiar în momentul în care Portugalia își înăsprea regulile.”

„Sistemul este simplu și oamenilor le place”, a precizat Acheson. „Italia este o țară încântătoare, Milano are un sector al serviciilor financiare bine dezvoltat – multe dintre lucrurile care fac Londra atractivă se regăsesc și în Milano.”

Roberto Bonomi, partener la firma de avocatură Withers, a adăugat că Italia a scăpat, de asemenea, de reputația de destinație instabilă din punct de vedere politic. Giorgia Meloni, prim-ministrul său populist, care se află în funcție din 2022, a ajuns la putere cu politici de extremă dreapta, deși pare să-și fi moderat ideologia.

„La început a existat un anumit scepticism”, a spus Bonomi. „Dar, după nouă ani, am demonstrat că este un sistem stabil. Clienții nu mai sunt speriați de Italia – iar evenimentele recente arată că incertitudinea există pretutindeni.”

Până în prezent, aproximativ 5.000 de persoane s-au înscris în programul italian de impozit unic, potrivit estimărilor firmei de avocatură italiene Maisto e Associati, specializată în drept fiscal. La început, mulți dintre solicitanți erau italieni care locuiau la Londra, a afirmat Marco Cerrato, partener al firmei.

„De obicei, aceștia lucrau în sectorul bancar, în asigurări, în gestionarea activelor sau pentru fonduri speculative. Au locuit în Regatul Unit în ultimul deceniu și doreau să se întoarcă în Italia din motive personale și fiscale”, a precizat el.

„Dar apoi, după pandemie, au început să vină tot mai mulți oameni, s-a înregistrat o creștere exponențială, iar apoi din nou, mai ales după ce conservatorii au anunțat că vor desființa acordul privind rezidenții fără domiciliu fiscal în Marea Britanie.”

Arton a declarat că în prezent se conturează un nou val de interes din zona Golfului. „Italia procesează rapid cererile. Așadar, atrage în principal persoane care părăsesc regiunea și doresc să se stabilească în Europa, fiind interesate de avantajele impozitului unic și de calitatea vieții.”

Afluxul unei noi comunități înstărite determină deja creșterea prețurilor în Milano. Prețurile imobiliare au crescut cu 38% în ultimii cinci ani, potrivit unui studiu realizat de agenția imobiliară Knight Frank.

Milano a depășit recent Veneția ca fiind cel mai scump oraș din Italia, cu un preț mediu de 5.171 de euro pe metru pătrat în noiembrie 2025, potrivit portalului imobiliar italian Idealista. Creșterile sunt și mai accentuate în unele dintre cele mai căutate zone, precum Sant’Ambrogio, Brera, San Marco sau Cinque Vie, în apropierea Catedralei.

Giorgolo estimează că în prezent există cu 30% până la 40% mai mulți cumpărători internaționali pe piață decât în urmă cu doar doi ani.

„Înainte, cumpărătorii internaționali căutau o a doua locuință în Milano sau, poate, în zona Lacului Como, dar acum își doresc să se stabilească în Italia. Vor să fie aproape de școli internaționale de calitate și de aeroporturi importante.”

Printre alte facilități fiscale se numără programul „Il rientro dei cervelli”, care permite rezidenților noi sau celor care se întorc în Italia și care îndeplinesc anumite criterii să plătească impozit doar pe 50% din veniturile lor timp de cinci ani. Pentru anumiți rezidenți sunt disponibile reduceri și mai semnificative.

Însă întrebarea de un milion de dolari este dacă există un plafon pentru regimul de impozit unic din Italia, a afirmat Bonomi, care a crescut de la 100.000 de euro în 2017 la 200.000 de euro în 2024 și la 300.000 de euro la începutul acestui an. „Guvernul italian a declarat că dorește să majoreze impozitul unic deoarece vrea să construiască țara – nu dorim o concurență neloială față de alte țări.”

Există încă semne de întrebare cu privire la măsura în care Italia își poate valorifica avantajul. Anul trecut, fostul prim-ministru francez François Bayrou a acuzat Italia de „dumping fiscal”, acuzații pe care Meloni le-a respins ca fiind „total nefondate”.

Între timp, viața se schimbă rapid în Milano. La fel ca în Dubai, galeriile, cluburile private și hotelurile se înmulțesc: guvernul italian a redus TVA-ul pentru vânzările și importurile de opere de artă de la 22% la 5%, una dintre cele mai mici cote din Europa, determinând galerii precum Thaddaeus Ropac să se extindă în oraș. În 2024, strada de lux Via Monte Napoleone a depășit Upper Fifth Avenue din New York, devenind cea mai scumpă stradă comercială din lume. În aprilie anul trecut, a cedat primul loc străzii Bond Street din Londra, însă transformarea sa în zonă pietonală în luna mai înseamnă că este pregătită să recâștige primul loc în acest an.

Brandurile urmează acest val de investiții, printre acestea numărându-se și noile sedii ale cluburilor private Casa Cipriani și Soho House. Aceleași schimbări au loc și la Roma, a adăugat Giorgolo. Un hotel Rosewood și unul Four Seasons urmează să se deschidă în 2026, respectiv 2027.

„Comunitatea de expați a adus multe schimbări atât în Milano, cât și în Roma”, a afirmat ea. „Milano a fost întotdeauna un oraș internațional în timpul marilor târguri, cum ar fi săptămâna modei, dar acum este vorba despre expații care locuiesc efectiv aici și remodelează orașul pe tot parcursul anului.”

Rămâne însă de văzut dacă orașul va reuși să detroneze Dubaiul din rolul de centru al elitei mondiale.

„Sunt convins că Dubaiul își va reveni după actualele îndoieli legate de securitate”, a afirmat Arton. „Poate că nu va mai fi o opțiune potrivită pentru toată lumea, dar vor exista în continuare anumite grupuri care vor considera Dubaiul foarte atractiv, pentru că pur și simplu nu există multe alte locuri în lume care să ofere aceeași combinație de oportunități și calitate a vieții.”

