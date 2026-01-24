Live TV

Italia protestează şi își recheamă ambasadorul din Elveția după ce a fost eliberat patronul barului din Crans-Montana

Data publicării:
Flowers Brought Near the Le Constellation Bar - Crans-Montana
Omagiu adus victimelor incendiului de la barul Le Constallation din Crans Montana. Foto: Profimedia

Italia a protestat oficial sâmbătă faţă de eliberarea pe cauţiune a proprietarului unui bar elveţian cuprins de un incendiu fatal de Anul Nou şi şi-a rechemat ambasadorul din Elveţia. Decizia instanţei a fost criticată în ambele ţări, relatează Reuters.

Jacques Moretti şi soţia sa Jessica, proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana, sunt anchetaţi pentru omor din neglijenţă şi alte infracţiuni legate de incendiul care a provocat moartea a 40 de persoane şi rănirea a peste 100, multe dintre ele adolescente.

Moretti a fost reţinut la 9 ianuarie, dar eliberat pe cauţiune vineri.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a calificat eliberarea lui Moretti drept „o jignire adusă memoriei victimelor... şi o insultă adusă familiilor acestora”.

Şase dintre persoanele care au murit în incendiul din bar erau italieni, la fel ca şi 10 dintre răniţi.

Un comunicat al guvernului anunţă că Meloni şi ministrul de externe Antonio Tajani au dat instrucţiuni ambasadorului Italiei să o contacteze imediat pe Beatrice Pilloud, procurorul şef al cantonului Valais din Elveţia, pentru a-i transmite „puternica indignare” a Italiei faţă de eliberarea lui Moretti, scrie News.ro.

„Întreaga Italie cere cu insistenţă adevăr şi dreptate şi solicită luarea de măsuri respectuoase în urma acestui dezastru, care să ţină seama pe deplin de suferinţa şi aşteptările familiilor”, se arată în comunicat.

Meloni şi Tajani au ordonat, de asemenea, ambasadorului Gian Lorenzo Cornado să se întoarcă la Roma pentru a stabili ce măsuri suplimentare trebuie luate, se arată în comunicat.

Ministrul de externe al Elveţiei, Ignazio Cassis, din cantonul italofon Ticino, a declarat că a discutat cu Tajani şi că vecinii au reafirmat sprijinul reciproc în urma tragediei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe elveţian a declarat că nu a fost informat cu privire la decizia de a-l rechema pe ambasadorul Italiei, dar că o astfel de măsură face parte din practica diplomatică obişnuită şi nu va fi permanentă.

Procurorul elveţian Pilloud a confirmat agenţiei de ştiri elveţiene Keystone SDA că a fost contactată de ambasadorul italian, dar a explicat că o altă instanţă a dispus eliberarea lui Moretti.

„Nu doresc să fiu responsabilă pentru un incident diplomatic între cele două ţări. Nu voi ceda niciunei presiuni din partea autorităţilor italiene, motiv pentru care i-am recomandat ambasadorului să se adreseze autorităţilor politice elveţiene”, a declarat ea.

FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Digi Sport
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Descarcă aplicația Digi Sport
