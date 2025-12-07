Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reafirmat solidaritatea țării sale, după ceea ce a numit un nou val de atacuri „nediscriminatorii” ale Rusiei asupra țintelor civile și a anunțat trimiterea de ajutoare de urgență pentru a sprijini infrastructura energetică şi populaţia Ucrainei.

Generatoare furnizate de companiile italiene vor fi livrate în săptămânile următoare, se arată în comunicatul de la Roma.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avut duminică o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor planificate ale lui Zelenski la Londra, Bruxelles şi Roma pentru discuţii privind procesul de pace, a anunţat serviciul de presă al Executivului de la Roma, citat de Reuters.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, declarase anterior că un acord pentru încheierea războiului este „foarte aproape” şi depinde de rezolvarea a doar două probleme majore, însă Kremlinul a reacţionat, afirmând că unele dintre propunerile SUA trebuie modificate radical.

Şefa guvernului italian şi-a reiterat, de asemenea, sprijinul pentru negocierile în curs şi eforturile conduse de SUA pentru a asigura o „pace justă şi durabilă”.

Ea a salutat voinţa Kievului de a se angaja cu bună-credinţă în negocieri şi a îndemnat Moscova să dea dovadă de o deschidere similară, potrivit comunicatului.

Preşedintele Zelenski urmează să se întâlnească cu liderii europeni în zilele următoare, în cadrul consultărilor privind încheierea conflictului care durează de aproape patru ani.

