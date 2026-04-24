Italia refuză să plătească facturile cetăţenilor săi internaţi în spitalele din Elveţia în urma incendiului de la Crans-Montana

Italia nu va plăti facturile cetăţenilor săi internaţi în spitalele din Elveţia în urma incendiului de la Crans-Montana, chiar dacă asigurarea de sănătate a Confederaţiei Elveţiene solicită acest lucru, a afirmat vineri ambasadorul Italiei la Berna, Gian Lorenzo Cornado. Spitalul din Sion (Valais) a trimis statului italian trei facturi în valoare totală de 109.000 de euro „pentru o singură zi de spitalizare, la 1 ianuarie”, a declarat ambasadorul pentru Journal du Tessin.

Ambasadorul italian în Elveţia consideră aceste sume „absolut exorbitante” şi asigură că „vor trebui acoperite fie de LAMal (asigurarea de sănătate elveţiană, n.r.), fie de cantonul Valais, dar în niciun caz de familii, nici de statul italian”, potrivit ziarului citat de News.ro. Incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, din noaptea de Anul Nou 2026, s-a soldat cu 41 de morţi, dintre care şase italieni, şi 115 răniţi.

„O soluţie bilaterală”

În cadrul unei întâlniri care a avut loc vineri cu preşedintele cantonului Valais, Mathias Reynard, ambasadorul italian a dat asigurări că „statul italian nu va suporta niciodată costurile îngrijirilor medicale acordate timp de doar câteva ore tinerilor noştri care au fost intoxicaţi sau arşi şi care au suferit din cauza iresponsabilităţii administratorilor localului, unde ieşirile de urgenţă fuseseră blocate, precum şi a autorităţilor comunale şi cantonale care ar fi trebuit să efectueze sau să dispună controale şi nu au făcut-o”.

Preşedintele Guvernului din Valais i-a sugerat, potrivit propriilor declaraţii, să ia legătura cu Departamentul elveţian al Internelor, competent în domeniul sănătăţii, pentru a „găsi o soluţie bilaterală” pe baza principiului reciprocităţii, având în vedere că doi pacienţi elveţieni au fost internaţi timp de luni de zile într-un spital din Milano, fără ca acest lucru să fie facturat.

Incident diplomatic

Ambasadorul italian fusese deja rechemat la Roma pentru câteva săptămâni, guvernul său protestând faţă de eliberarea administratorului barului şi solicitând constituirea unei echipe comune de anchetă. Pacienţilor li s-au trimis facturi „cu titlu informativ”, fără ca aceştia să fie obligaţi să le achite, conform Legii privind asigurarea medicală (LAMal).

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a condamnat marţi pe X aceste facturi ca fiind „o insultă, dar şi o farsă, pe care numai o birocraţie inumană o putea produce”. Este vorba de „o nouă sursă de tensiune” între Elveţia şi Italia în legătură cu această tragedie, a comentat ambasadorul vineri, sperând că „problema va putea fi rezolvată fără probleme suplimentare” cu implicarea Confederaţiei.

Editor : A.P.