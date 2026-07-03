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Italia se alătură Bulgariei în opoziția față de sancțiunile UE împotriva Patriarhului rus Kirill

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patriarhul kirill al moscovei
Patriarhul Kirill. Foto: Profimedia Images
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Italia s-a aliniat Bulgariei în exprimarea obiecțiilor față de propunerea Uniunii Europene de a-l sancționa pe Patriarhul rus Kirill, ca parte a celui de-al 21-lea pachet de măsuri al blocului counitar împotriva Rusiei, potrivit unor diplomați europeni familiarizați cu negocierile în curs, citați de Novinite.

Propunerea, prezentată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, ar interzice Patriarhului Kirill intrarea în Uniunea Europeană. Conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul față de președintele rus Vladimir Putin și a apărat public invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Inițiativa s-a lovit însă de rezistența mai multor state membre. Bulgaria și-a exprimat deja opoziția față de sancționarea liderului religios, în timp ce Italia și-a exprimat, de asemenea, rezerve. Surse diplomatice au subliniat că Roma nu a exercitat dreptul de veto, dar a solicitat discuții suplimentare înainte de a susține măsura.

Potrivit unui diplomat european, preocupările Italiei sunt legate de poziția Vaticanului și de implicațiile mai largi ale impunerii de sancțiuni asupra liderului spiritual al unei biserici creștine. Misiunea permanentă a Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze public această chestiune.

Negocierile privind pachetul de sancțiuni includ, de asemenea, discuții despre menținerea plafonului de preț existent pentru petrolul rusesc la baril. Propunerea lui Kallas prevede amânarea revizuirii mecanismului programată pentru mijlocul lunii iulie, împiedicând astfel o creștere automată a plafonului de preț în cazul în care nu se ajunge la o nouă decizie.

Această propunere a stârnit obiecții din partea Greciei, Maltei și Ciprului, ale căror industrii navale sunt implicate în mod semnificativ în servicii maritime legate de navele rusești. Diplomații au remarcat că Grecia și Malta s-au opus anterior unei propuneri separate de interzicere a serviciilor maritime pentru navele rusești, ceea ce a dus la retragerea temporară a acesteia din pachetul de sancțiuni.

O altă chestiune aflată în dezbatere se referă la propunerea de a interzice intrarea în Uniunea Europeană a foștilor militari ruși. Potrivit unor surse diplomatice, atât Franța, cât și Italia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la includerea unei astfel de restricții în cel mai recent pachet de sancțiuni.

Editor : M.C

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