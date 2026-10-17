Italia se pregătește pentru „toamna nemulțumirii”, în contextul protestelor elevilor

Italia se pregătește pentru o toamnă agitată, în urma unei creșteri bruște a inflației cauzate de prețurile la energie, studenții, șoferii de camioane și fermierii ieșind în stradă în perspectiva alegerilor de anul viitor. Mai multe inițiative de protest disparate, unele inspirate de mișcările din Franța și Spania, sunt unite în opoziția lor față de guvernul de extremă dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni, scrie RFI.

Vineri, studenții au protestat la nivel național la adresa condițiilor din școli, alături de un sindicat al cadrelor didactice care cerea creșteri salariale și angajări noi.

Mii de persoane s-au adunat în fața Ministerului Educației din Roma, poliția afirmând că asupra ofițerilor au fost aruncate sticle și rachete de semnalizare.

În mai multe orașe, școlile au fost ocupate.

„Italia se află într-o criză economică și socială dramatică”, a declarat pentru AFP Christian Ferrari, unul dintre liderii marelui sindicat CGIL.

„Costul vieții este insuportabil, sistemul nostru productiv se destramă pe zi ce trece, există o urgență climatică... Unii oameni spun că le-a ajuns”, a afirmat el.

Ferrari a spus că protestele au scopul de a menține „în centrul campaniei electorale condițiile materiale de viață și de muncă ale italienilor”.

Scăderea salariilor reale

Presa italiană a numit această perioadă „toamna nemulțumirii” pentru Meloni, care promovează adesea stabilitatea politică a Italiei.

Guvernul său a devenit luna trecută cel mai longeviv din istoria Italiei, fiind, de asemenea, lăudat pentru menținerea sub control a finanțelor publice ale țării. Însă inflația a crescut vertiginos.

Deși valurile de inflație care au urmat pandemiei de Covid-19 și, ulterior, tensiunilor geopolitice au afectat întreaga Europă, acestea au avut un impact deosebit de puternic în Italia, unde salariile și productivitatea au stagnat timp de câteva decenii.

Salariile reale, ajustate în funcție de inflație, au scăzut cu 6,6% între 1990 și 2026, potrivit Oficiului Bugetar Parlamentar (UPB).

De asemenea, recuperarea după pandemie a durat mai mult decât în majoritatea celorlalte mari economii europene, potrivit OCDE.

Iar după luni de acalmie, inflația a accelerat brusc în septembrie, ajungând la 4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, în special din cauza prețurilor la combustibili, potrivit Institutului Național de Statistică (Istat).

Prețurile la combustibili i-au determinat pe fermieri și pe șoferii de camioane să blocheze drumurile la începutul acestei săptămâni în regiunile Puglia, Calabria și Sicilia, încetinind transportul de combustibil și punând în pericol producția de paste.

Sindicatul transportatorilor Conftrasporto amenință acum cu un „blocaj național”, denunțând „climatul de tensiune creat de situația insuportabilă legată de creșterea prețurilor la energie”.

Măsuri privind prețul combustibilului

De la începutul războiului dintre SUA și Iran, Meloni a încercat să țină în frâu creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil, mai întâi prin suspendări costisitoare ale taxelor și apoi cu ajutorul marilor distribuitori de combustibil, care mențin prețurile la benzină sub două euro pe litru, deocamdată.

Cu doar câteva luni înainte de alegeri, problema puterii de cumpărare devine din ce în ce mai sensibilă.

Economista Veronica De Romanis, profesoară la Universitatea Luiss din Roma, a afirmat că „o combinație de factori legați de teama de viitor, alimentată de situația geopolitică și de factori economici” îi împinge pe unii italieni să protesteze.

Tinerii sunt deosebit de frustrați deoarece, în Italia, „avansarea în carieră din punct de vedere salarial nu este legată de merit, ci de vechime”, ceea ce îi determină să „protesteze părăsind țara”.

În Roma, Milano și Bologna, studenții și-au instalat, de asemenea, corturile în centrele orașelor pentru a protesta împotriva costului vieții și al studiilor.

Aproximativ zece dintre ei își instalaseră miercuri tabăra pe peluzele cartierului de afaceri Porta Nuova din Milano, între turnul băncii UniCredit și sediul regiunii Lombardia.

Unul dintre protestatari, Riccardo, în vârstă de 22 de ani, a declarat pentru AFP că Italia are nevoie de „o nouă mișcare majoră de toamnă”.

„Chiar dacă nu reușim să aruncăm țara în haos, ca în Franța, sau să blocăm toate drumurile, ca în Spania, scopul este ca, prin toate aceste acțiuni, cel puțin oamenii să înceapă din nou să discute despre aceste probleme.”