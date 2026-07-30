Italia vrea să ceară suspendarea Spaniei din Spaţiul Schengen. Motivul invocat de Antonio Tajani

Vicepremierul italian Antonio Tajani a anunţat joi că vrea să ceară suspendarea Spaniei din Spaţiul Schengen, după ce mii de migranţi au intrat în mod ilegal, joi, în exclava spaniolă Ceuta din Marocul vecin, relatează AFP.

„Sunt în favoarea închiderii Spaţiului Schengem cu Spania”, anunţă pe X ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

El denunţă „imigraţia necontrolată”, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Imaginile de la Ceuta demonstrează cum alegerea Guvernului de la Madrid de a acorda cetăţenia spaniolă, deci europeană, unui număr de peste 500.000 de imigranţi (...) încurajează traficul de persoane”, denunţă Tajani.

Antonio Tajani este un membru al Partidului Forza Italia (FI, dreapta conservatoare) şi un aliat al şefei Guvernului de extremă dreapta Giorgia Meloni.

Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul Partidului Liga (extremă dreapta), a cerut pe X o „suspendare a Schengenului” şi „apărarea frontierelor” Europei.

Editor : Liviu Cojan