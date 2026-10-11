„Iubesc mirosul gazului rusesc dimineața”. Un politician polonez controversat susține redeschiderea gazoductului Nord Stream

Un politician polonez de extremă dreapta, Grzegorz Braun, a cerut refacerea conductelor Nord Stream și a propus ca Polonia să devină acționar, scrie Kyiv Post. Vorbind alături de politicieni germani din partidul AfD, el a spus că speră ca într-o zi să-și poată declara dragostea pentru „mirosul gazului rusesc dimineața”, parafrazând o replică dintr-un film celebru. Declarațiile sale au fost condamnate de ministrul polonez al energiei.

Politicianul polonez de extremă dreaptă, Grzegorz Braun, a cerut refacerea conductelor Nord Stream și participarea Poloniei la proiectul energetic ruso-german, spunând că speră să declare: „Iubesc mirosul gazului rusesc dimineața”.

Declarația lui este o parafrază după o replică celebră din filmul „Apocalypse now”: „I love the smell of napalm in the morning” („Iubesc mirosul de napalm dimineața” - trad.).

Braun, membru al Parlamentului European și lider al Partidului Confederația Coroanei Poloneze, a apărut alături de politicieni ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la o conferință desfășurată miercuri la Lubmin, a relatat TVN24.

Fost parlamentar polonez, Braun a fost exclus dintr-o ședință a Sejmului, camera inferioară a parlamentului polonez, în decembrie 2023.

Lubmin, situat în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest din nord-estul Germaniei, este locul în care conductele Nord Stream ajung pe uscat după ce traversează Marea Baltică venind din Rusia.

„Nord Stream 1, și probabil și Nord Stream 2, vor fi repuse în funcțiune. Gazul rusesc va curge spre vest, deoarece fără el Europa va intra în faliment”, a afirmat Braun, potrivit Kyiv Post.

El a susținut că Varșovia ar trebui să încerce să obțină o participație în proiect, în loc să se opună acestuia.

„Polonia ar trebui să participe, nu să boicoteze. Polonia ar trebui să fie inițiatoarea”, a spus el, propunând ca țara să devină acționar al Nord Stream.

„Rușine și trădare”

Declarațiile lui Braun contrazic în mod flagrant opoziția de lungă durată a Poloniei față de Nord Stream, care a fost construit pentru a transporta gazul rusesc direct în Germania, ocolind Polonia și Ucraina.

Ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, a condamnat poziția lui Braun.

„Grzegorz Braun a susținut proiectul Nord Stream, care este împotriva Poloniei. Rușine și trădare”, a scris Motyka.

Ministrul a afirmat că susținerea conductei contravine intereselor naționale ale Poloniei și echivalează cu sprijinirea Rusiei președintelui Vladimir Putin.

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Polonia a avertizat în repetate rânduri că dependența de energia rusă permite Moscovei să-și finanțeze războiul și să folosească livrările de gaz ca pârghie politică împotriva statelor europene.

AfD face presiuni pentru reluarea aprovizionării cu gaz rusesc

Braun a apărut la Lubmin alături de deputatul AfD Steffen Kotré. Partidul german a solicitat ridicarea sancțiunilor asupra energiei rusești și reluarea importurilor de gaz din Rusia.

Liderii AfD pregătesc deja discuții cu trimisul economic al lui Putin, Kirill Dmitriev, privind restabilirea aprovizionării cu gaz rusesc către Germania. Posibila întâlnire ar putea avea loc în 2027.

Guvernul federal al Germaniei se opune redeschiderii Nord Stream și afirmă că țara și-a asigurat surse alternative de energie.

Nord Stream 1 și-a încetat funcționarea în 2022, în timp ce Nord Stream 2 nu a intrat niciodată în exploatare comercială. Germania a suspendat procesul de certificare pe 22 februarie 2022, cu două zile înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Trei dintre cele patru conducte ale proiectului au fost ulterior avariate în urma unor explozii subacvatice în septembrie 2022.

Orice repunere în funcțiune s-ar confrunta cu obstacole juridice și politice majore. Conductele rămân supuse sancțiunilor SUA și ale UE, iar redeschiderea lor ar necesita aprobarea guvernului german, mai scrie Kyiv Post.

SUA și Rusia discută un posibil acord privind conductele

Declarațiile lui Braun au venit în contextul în care înalți oficiali americani și ruși au explorat posibilitatea atragerii unui investitor american în Nord Stream, a raportat Reuters, citând cinci persoane familiarizate cu discuțiile.

La discuții au participat trimisul special al SUA, Jared Kushner, și Dmitriev, deși amploarea discuțiilor lor despre conducte rămâne neclară.

Un oficial al Casei Albe a declarat că „nu au avut loc discuții recente privind Nord Stream”, în timp ce un alt oficial american a descris un acord ca fiind puțin probabil pe termen mediu.

Polonia și statele baltice rămân ferm opuse restabilirii aprovizionării cu energie din Rusia prin conducte, considerându-le o amenințare la adresa securității europene și o sursă potențială de venituri pentru războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Editor : B.P.