Iulia Navalnaia, mesaj pentru Trump și Putin înainte de summitul de la Alaska: „Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă"

Iulia Navalnaia, văduva defunctului disident rus Aleksei Navalnîi
Iulia Navalnaia, văduva defunctului disident rus Aleksei Navalnîi. Foto: Profimedia Images

Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, a transmis vineri un mesaj, în care le cere lui Vladimir Putin și Donald Trump să ia o „decizie ireversibilă” la summitul din Alaska

„Eliberaţi activiştii şi jurnaliştii ruşi, civilii ucraineni, toţi cei închişi pentru declaraţii anti-război şi postări pe reţelele sociale”, a declarat Iulia Navalnaia, într-un mesaj video postat pe canalul său de Telegram.

„Nu ştim şi nici voi nu ştiţi ce se va întâmpla după discuţiile voastre”, a spus ea, adresându-se direct lui Trump şi Putin: „poate că rezultatele vor face o diferenţă. Poate că vor fi uitate într-o săptămână”, a continuat ea.

„Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă, ceva ce nu poate fi anulat” pentru a face din acest summit unul „istoric”: un nou schimb de prizonieri, le-a cerut ea celor doi lideri.

Kievul afirmă că mii de civili ucraineni sunt reţinuţi în Rusia şi în regiunile ocupate de Moscova în Ucraina de la invazia lansată în februarie 2022.

Rusia a restricţionat drastic libertatea presei şi libertatea de exprimare în mediul online din februarie 2022, şi a lansat urmăriri penale împotriva a sute de persoane care şi-au exprimat opoziţia faţă de războiul din Ucraina.

Mulţi opozanţi ruşi au fost nevoiţi să fugă din ţară.

„Nu are rost să pierdem ani de zile cu schimburi diplomatice”, a adăugat Navalnaia, care trăieşte acum în exil.

„Din păcate, eu ştiu mai bine decât oricine costul întârzierilor” în eliberarea prizonierilor, a continuat ea, cerându-le celor doi lideri să „facă schimb de liste” cu prizonieri pentru a-i elibera.

