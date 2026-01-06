Live TV

„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni

Data publicării:
Valeri Gerasimov și Vladimir Putin
Foto: Profimedia Images
Din articol
Putin „ar trebui să meargă” în Ucraina „Sfârșitul lumii”

O convorbire telefonică interceptată și publicată duminică de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) oferă o imagine rară asupra neîncrederii tot mai mari din interiorul Rusiei. În înregistrare, o rusoaică ridiculizează deschis conducerea militară și politică a țării și pune la îndoială propaganda oficială despre război, relatează Kyiv Post

În convorbirea publicată de HUR, femeia respinge narativele televiziunii de stat, care prezintă situația ca fiind stabilă și controlată.

„La televizor, spun că totul e perfect”, spune ea. „Am văzut ieri — fața lui [generalului Valeri] Gerasimov, generalul… Doamne, Iulia, uită-te la fața lui. Are o expresie idioată, iartă-mă, Doamne!”, afirmă femeia.

Folosind un limbaj dur, ea îl ridiculizează pe Gerasimov și pe conducerea superioară din jurul președintelui rus Vladimir Putin, descriindu-i ca fiind detașați și izolați de realitate.

„Stă la capul mesei, Putin e acolo, toți oamenii ăștia bine îngrijiți stau acolo și spun tuturor că totul e bine”, continuă ea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Valeri Gerasimov este șeful Statului Major General al Rusiei și prim-viceministru al Apărării, fiind cel mai înalt oficial militar al țării și unul dintre arhitecții principali ai războiului Moscovei împotriva Ucrainei.

Putin „ar trebui să meargă” în Ucraina

Femeia pune la îndoială și înțelegerea lui Putin asupra războiului, sugerând că ar trebui să vadă situația direct, nu doar prin rapoarte și informări.

„Putin ar trebui să se îmbrace în camuflaj, să-și ia garda de corp și să meargă sub acoperire, ca să nu știe nimeni cine e”, spune ea. „Să meargă să vadă ce se întâmplă cu adevărat”.

Apelul interceptat dezvăluie, de asemenea, anxietatea profundă legată de războiul cu rachete și riscul de escaladare.

„O rachetă – ce e o rachetă?”, spune femeia. „Iulia, vom lansa noi, și ei vor lansa înapoi”.

Ea avertizează în mod repetat asupra consecințelor catastrofale.

„Sfârșitul lumii”

„Gata – e sfârșitul lumii”, afirmă ea.

HUR a transmis că Rusia va fi trasă la răspundere.

„Pentru fiecare crimă de război comisă împotriva poporului ucrainean, va urma o răzbunare justă”, a declarat serviciul de informații.

În 2023, Kyiv Post a intervievat-o pe „Maria”, o profesionistă în interceptarea convorbirilor, care a spus că lucrurile „nebunești” auzite în apelurile interceptate sunt, de fapt, reale, chiar dacă uneori par incredibile.

„Toate sunt reale, chiar dacă par nebunești. Uneori nici eu nu pot să cred ce aud, dar asta e realitatea”, a spus ea.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Military patrol
5
Gherilele columbiene au transmis că sunt gata să lupte împotriva SUA, după capturarea lui...
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sistem de apărare antiaeriană rusesc Buk
Raidul SUA în Venezuela a expus slăbiciunea sistemelor rusești de apărare antiaeriană. De ce armele primite de la Putin au fost inutile
Tanc rusesc Armata
Analiștii sunt surprinși că Rusia nu a trimis încă tancul T-14 Armata pe front. Ce se ascunde în spatele „riscurilor reputaționale”
G965sRGWAAAdPge
Kievul acuză Moscova că lovește intenționat afaceri americane din Ucraina. „Nu a fost o greșeală, a fost deliberat”
Sistem S-300V
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
Recomandările redacţiei
G96vN4AXEAAIlq4
„Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro...
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
„Un avertisment, nu o insultă”: SUA își intensifică criticile la...
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15...
Ultimele știri
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre Beijing și Caracas: O „prietenie de fier”
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. „Viceregele” Venezuelei
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știri false și imagini create de AI
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Anamaria Prodan, back in business! Comisionul-record pe care îl încasează pentru transferul spectaculos al...
Adevărul
Cât de legală este capturarea lui Maduro?
Playtech
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat...
Newsweek
Cine poate ieși la pensie limită vârstă și anticipată între ianuarie și decembrie 2026? Când s-au născut?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...