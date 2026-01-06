„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni

O convorbire telefonică interceptată și publicată duminică de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) oferă o imagine rară asupra neîncrederii tot mai mari din interiorul Rusiei. În înregistrare, o rusoaică ridiculizează deschis conducerea militară și politică a țării și pune la îndoială propaganda oficială despre război, relatează Kyiv Post.

În convorbirea publicată de HUR, femeia respinge narativele televiziunii de stat, care prezintă situația ca fiind stabilă și controlată.

„La televizor, spun că totul e perfect”, spune ea. „Am văzut ieri — fața lui [generalului Valeri] Gerasimov, generalul… Doamne, Iulia, uită-te la fața lui. Are o expresie idioată, iartă-mă, Doamne!”, afirmă femeia.

Folosind un limbaj dur, ea îl ridiculizează pe Gerasimov și pe conducerea superioară din jurul președintelui rus Vladimir Putin, descriindu-i ca fiind detașați și izolați de realitate.

„Stă la capul mesei, Putin e acolo, toți oamenii ăștia bine îngrijiți stau acolo și spun tuturor că totul e bine”, continuă ea.

Valeri Gerasimov este șeful Statului Major General al Rusiei și prim-viceministru al Apărării, fiind cel mai înalt oficial militar al țării și unul dintre arhitecții principali ai războiului Moscovei împotriva Ucrainei.

Putin „ar trebui să meargă” în Ucraina

Femeia pune la îndoială și înțelegerea lui Putin asupra războiului, sugerând că ar trebui să vadă situația direct, nu doar prin rapoarte și informări.

„Putin ar trebui să se îmbrace în camuflaj, să-și ia garda de corp și să meargă sub acoperire, ca să nu știe nimeni cine e”, spune ea. „Să meargă să vadă ce se întâmplă cu adevărat”.

Apelul interceptat dezvăluie, de asemenea, anxietatea profundă legată de războiul cu rachete și riscul de escaladare.

„O rachetă – ce e o rachetă?”, spune femeia. „Iulia, vom lansa noi, și ei vor lansa înapoi”.

Ea avertizează în mod repetat asupra consecințelor catastrofale.

„Sfârșitul lumii”

„Gata – e sfârșitul lumii”, afirmă ea.

HUR a transmis că Rusia va fi trasă la răspundere.

„Pentru fiecare crimă de război comisă împotriva poporului ucrainean, va urma o răzbunare justă”, a declarat serviciul de informații.

În 2023, Kyiv Post a intervievat-o pe „Maria”, o profesionistă în interceptarea convorbirilor, care a spus că lucrurile „nebunești” auzite în apelurile interceptate sunt, de fapt, reale, chiar dacă uneori par incredibile.

„Toate sunt reale, chiar dacă par nebunești. Uneori nici eu nu pot să cred ce aud, dar asta e realitatea”, a spus ea.

Editor : C.S.