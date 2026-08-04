Luna iulie 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor, în 1900, depășind precedentele valuri de căldură din august 2003 și iulie 2006, a anunțat Météo-France, marți. Cu o temperatură medie de 24,9 °C, luna iulie 2026 „prezintă o anomalie semnificativă de +3,8 °C față de valorile normale pentru temperaturile medii (+5,2 °C pentru temperaturile maxime)”, precizează institutul meteorologic, citat de Le Monde.

În august 2003 și iulie 2006 – cele două recorduri anterioare – temperaturile medii au fost, respectiv, de 24,8 °C și 24,4 °C.

În plus, cu un deficit de precipitații de aproape 70 %, luna trecută a fost, de asemenea, a treia lună iulie cu cele mai puține precipitații din Franța – după iulie 2022 (85 %) și iulie 2020 (75 %) –, provocând o secetă fără precedent a solurilor, cu consecințe importante asupra agriculturii și izbucnirii incendiilor.

Un „soare copleșitor”

„Seceta solurilor superficiale se agravează, subliniază Météo-France. Solurile sunt și mai uscate decât în 2022 sau 2025 în aceeași perioadă și ating niveluri echivalente cu cele mai scăzute înregistrate vreodată (august 2022).”

Luna trecută, precipitațiile au fost aproape inexistente la nord de Sena, în regiunea Nantes, în Occitania, în interiorul departamentului Var, pe Coasta de Azur, precum și în Corsica. Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes a beneficiat de precipitații ceva mai abundente, datorită furtunilor din 16 și 25 iulie.

Însă, la nivel național, a fost un „soare copleșitor”, constată Météo-France, care a dominat luna trecută. Cu un surplus de insolație de 35 % în medie la nivel național, iulie 2026 se clasează pe locul al doilea printre cele mai însorite luni de iulie înregistrate vreodată, după iulie 2022 (+ 40 %).

Institutul meteorologic reamintește că Franța a cunoscut, în perioada 4-19 iulie 2026, al doilea val de căldură al anului, „remarcabil prin durata sa (șaisprezece zile)”, după un prim episod precoce de căldură intensă, în luna mai. „Aceasta se numără printre cele mai lungi valuri de căldură pe care le-a cunoscut Franța, după cele din iulie 1983 (douăzeci și trei de zile) și iulie 2006 (douăzeci și una de zile). A fost puțin mai lungă, dar mai puțin intensă decât valul de căldură din 17 până în 30 iunie 2026, care a fost istoric prin intensitatea sa”, rezumă Météo-France.

Editor : M.C