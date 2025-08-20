Live TV

Jackpot de 250 de milioane de euro în Franţa. Este cel mai mare câştig din istoria loteriei franceze

bilete la loteria euromillions
Foto: Profimedia

Un mega jackpot de 250 de milioane de euro a fost câştigat în Franţa, suma reprezentând cel mai mare câştig din istoria EuroMillions pe teritoriul francez, depăşind cei 220 de milioane de euro câştigaţi de o jucătoare în octombrie 2021.

Mega jackpotul EuroMillions de 250 de milioane de euro a fost câştigat marţi în Franţa, cu numerele 24, 31, 34, 41, 43, precum şi stelele 6 şi 8, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

Fondul de premii a atins suma maximă, deoarece niciun jucător nu a ghicit cele cinci numere şi cele două stele la extragerea de vineri, 15 august, care afişa deja un câştig potenţial de 234 de milioane de euro, FDJ United compania care organizează loteria.

„Jackpotul, în valoare de 250.000.000 de euro, tocmai a fost câştigat. O veste excelentă care va bucura un norocos!”,se arată pe site-ul companiei franceze de loterie.

Recordul de câştig în Franţa era până acum de 220 de milioane de euro, câştigat de o polineziană în octombrie 2021.

La nivel european, pe 28 martie, un jucător din Austria a pus mâna pe colosalul premiu pentru prima dată de la crearea sa în 2004, de un irlandez pe 18 iunie.

Cu biletul său câştigător, noul milionar fericit va intra în clasamentul celor mai bogaţi 500 de oameni din Franţa înainte de impozitare, conform clasamentului 2025 al Challenges.

După ce jackpotul a fost câştigat, fondul EuroMillions va scădea la 17 milioane de euro pentru următoarea extragere, prevăzută marţi, 26 august.

