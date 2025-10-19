Live TV

Jaf ca în filme la muzeul Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii

Data actualizării: Data publicării:
muzeul luvru, oameni care stau la coadă la intrare
Sursa foto: Profimedia Images

Jaf ca în filme la Muzeul Luvru din Paris. Mai mulți hoți au pătruns în clădire cu un lift pentru marfă și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii. Totul a durat doar 10 minute și s-a petrecut între 10:30 și 10:40, ora României. Ministrul Culturii din Franța a anunțat că muzeul va rămâne închis pentru restul zilei, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Răufăcătorii, al căror număr nu a fost comunicat pentru moment, ar fi venit cu un scuter şi au utilizat un ascensor de marfă pentru a ajunge în sala în care se aflau bijuteriile. Aceștia ar fi avut asupra lor mici fierăstraie, potrivit unei surse din poliţie.

„Un jaf a avut loc în această dimineaţă la deschiderea Muzeului Luvru. Nu există răniţi. Mă aflu la faţa locului alături de echipe ale muzeului şi ale poliţiei. Constatări în curs", a scris Rachida Dati, ministrul Culturii din Franța, potrivit sursei citate.

Muzeul Luvru este cel mai vizitat din lume, cu aproape nouă milioane de vizitatori în 2024, dintre care 80% străini. Infracțiunea de la Louvre vine după o serie de jafuri la mai multe muzee în Franța în luna septembrie. Pagubele totale făcute de hoți se ridică la aproape 7 milioane de euro.

Editor : A.R.

