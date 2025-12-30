Live TV

Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Prejudiciu estimat la 30 de milioane de euro

Data actualizării: Data publicării:
masini de politie din germania
Foto: Shutterstock

Un jaf spectaculos a avut loc în acest weekend la o bancă din oraşul Gelsenkirchen, vestul Germaniei, provocând, potrivit poliţiei, un prejudiciu de 30 de milioane de euro, precum şi furia clienţilor băncii marţi dimineaţă, informează AFP.

Suspecţii au spart și jefuit peste 3.000 de cutii de valori dintr-o sucursală a băncii de economii locale, care conţineau bani, bijuterii sau aur, a precizat marţi un purtător de cuvânt al poliţiei din Gelsenkirchen pentru AFP.

Întrucât fiecare cutie de valori era asigurată în medie pentru suma de 10.000 de euro, anchetatorii estimează valoarea pagubelor la circa 30 de milioane de euro.

Banca a rămas închisă marţi „din motive de securitate„ întrucât mai mulţi clienţi, îngrijoraţi pentru bunurile lor, s-au adunat marţi dimineaţă în faţa sucursalei, proferând „ameninţări” la adresa angajaţilor.

Potrivit unei înregistrări video publicate de cotidianul Bild, câteva zeci de persoane încearcă să forţeze accesul în clădire în ciuda prezenţei forţelor de ordine.

Situaţia s-a calmat la începutul după-amiezii, a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Metoda de jaf folosită i-a surprins pe anchetatori: hoţii au forat o gaură în camera cutiilor de valori cu ajutorul unui burghiu de mari dimensiuni, notează AFP, citată de Agerpres.

„A fost ca în filmul Ocean's Eleven”, a rezumat o sursă din cadrul poliţiei, „totul s-a derulat într-un mod foarte profesionist”.

Totodată, hoţii au „profitat de calmul de Crăciun”, se mai precizează într-un comunicat, întrucât banca era închisă în această perioadă.

Ancheta este în desfăşurare, iar identitatea autorilor şi momentul exact al jafului nu sunt cunoscute încă.

Potrivit poliţiei, martorii ar fi văzut mai mulţi bărbaţi în noaptea de sâmbătă spre duminică, care cărau saci de mari dimensiuni pe scările unui parking din apropiere.

O maşină Audi de culoare neagră, cu plăcuţe de înmatriculare furate şi condusă de bărbaţi mascaţi, a plecat din parcarea respectivă la primele ore ale zilei de luni, potrivit înregistrărilor de pe o cameră de supraveghere aparţinând poliţiei.

Jaful a fost descoperit luni, în urma unei alerte de incendiu primită de pompieri.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
4
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
Digi Sport
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pământul văzut de pe suprafața Lunii
Luna, noul front geopolitic: Cum vrea Germania să fie în prima linie a cursei spațiale și cum se repoziționează marile puteri
jafuri 2025
Cele mai mari jafuri din 2025: Ce obiecte de artă și artefacte istorice au dispărut din muzeele lumii
Rachete Taurus
Membrii Bundestagului solicită furnizarea de rachete Taurus către Ucraina
Armaments manufacturer Krauss-Maffei Wegmann presents wheeled tank
Marea Britanie și Germania au semnat un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Zborurile de pe aeroportul din Hanovra au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Analiza experților militari după presupusul atac asupra reședinței...
decizie instanta
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM...
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E...
masini3
Se circulă greu, în condiţii de ninsoare abundentă, pe A1. Coadă de...
Ultimele știri
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Marea Britanie
Comisia Europeană a virat în conturile BNR peste 586 milioane de euro. Ministrul Finanţelor: O veste foarte bună pentru economie
China continuă pregătirile pentru război. Exerciții în jurul Taiwanului. Trump: „Nu sunt îngrijorat. Xi nu mi-a zis nimic despre asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”
Adevărul
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro...
Playtech
Actul care trebuie depus de pensionari până pe 31 decembrie 2025 pentru a beneficia de o reducere importantă...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...