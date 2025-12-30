Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Prejudiciu estimat la 30 de milioane de euro

Un jaf spectaculos a avut loc în acest weekend la o bancă din oraşul Gelsenkirchen, vestul Germaniei, provocând, potrivit poliţiei, un prejudiciu de 30 de milioane de euro, precum şi furia clienţilor băncii marţi dimineaţă, informează AFP.

Suspecţii au spart și jefuit peste 3.000 de cutii de valori dintr-o sucursală a băncii de economii locale, care conţineau bani, bijuterii sau aur, a precizat marţi un purtător de cuvânt al poliţiei din Gelsenkirchen pentru AFP.

Întrucât fiecare cutie de valori era asigurată în medie pentru suma de 10.000 de euro, anchetatorii estimează valoarea pagubelor la circa 30 de milioane de euro.

Banca a rămas închisă marţi „din motive de securitate„ întrucât mai mulţi clienţi, îngrijoraţi pentru bunurile lor, s-au adunat marţi dimineaţă în faţa sucursalei, proferând „ameninţări” la adresa angajaţilor.

Potrivit unei înregistrări video publicate de cotidianul Bild, câteva zeci de persoane încearcă să forţeze accesul în clădire în ciuda prezenţei forţelor de ordine.

Situaţia s-a calmat la începutul după-amiezii, a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Metoda de jaf folosită i-a surprins pe anchetatori: hoţii au forat o gaură în camera cutiilor de valori cu ajutorul unui burghiu de mari dimensiuni, notează AFP, citată de Agerpres.

„A fost ca în filmul Ocean's Eleven”, a rezumat o sursă din cadrul poliţiei, „totul s-a derulat într-un mod foarte profesionist”.

Totodată, hoţii au „profitat de calmul de Crăciun”, se mai precizează într-un comunicat, întrucât banca era închisă în această perioadă.

Ancheta este în desfăşurare, iar identitatea autorilor şi momentul exact al jafului nu sunt cunoscute încă.

Potrivit poliţiei, martorii ar fi văzut mai mulţi bărbaţi în noaptea de sâmbătă spre duminică, care cărau saci de mari dimensiuni pe scările unui parking din apropiere.

O maşină Audi de culoare neagră, cu plăcuţe de înmatriculare furate şi condusă de bărbaţi mascaţi, a plecat din parcarea respectivă la primele ore ale zilei de luni, potrivit înregistrărilor de pe o cameră de supraveghere aparţinând poliţiei.

Jaful a fost descoperit luni, în urma unei alerte de incendiu primită de pompieri.

