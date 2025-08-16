Live TV

Video Jaf în 90 de secunde, în Seattle: au fost furate ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari. Hoții au fost filmați

jaf in seattle
Foto: Captură video X

Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP, preluată de News.ro. 

Înregistrarea video de pe camerele de supraveghere ale magazinului din West Seattle arată cum patru suspecţi mascaţi sparg uşa de sticlă încuiată din faţă cu ciocane şi apoi jefuiesc joi şase vitrine.

Într-o vitrină se aflau ceasuri Rolex în valoare de aproximativ 750 000 de dolari, a precizat poliţia într-o declaraţie, iar în alta se afla un colier cu smaralde evaluat la 125 000 de dolari.

Un suspect mascat a ameninţat angajaţi cu spray pentru urşi şi un pistol cu electroşocuri, a anunţat poliţia, dar nimeni nu a fost rănit.

„Suntem destul de zguduiţi ca personal”, a declarat Josh Menashe, vicepreşedinte al magazinului de familie. „Magazinul va fi închis pentru o vreme”.

Menashe a declarat că angajaţii au terminat de curăţat geamurile sparte şi lucrează la un inventar complet al pierderilor.

Poliţia a declarat că a intervenit în cazul jafului, dar suspecţii fugiseră deja cu o maşină şi au scăpat de o percheziţie a zonei.

