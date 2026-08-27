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Video Jaf istoric în Spania: Tezaurul din Villena, una dintre marile comori ale Epocii Bronzului din Europa, furat în mai puţin de 4 minute

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tezaur epoca bronz Villena spania profimedia-0916923752
Piese din tezaurul de la Villena. Foto: Profimedia
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Din articol
Totul indică existenţa unui grup profesionist şi perfect organizat

Tezaurul din Villena, unul dintre cele mai valoroase ansambluri de bijuterii din epoca bronzului din Europa, a fost furat în această dimineaţă de la MUVI, muzeul din această localitate din provincia Alicante. Datând din jurul anului 1000 î.Hr., tezaurul este format în principal din piese din aur.

În doar patru minute, nişte hoţi au reuşit, în zori, să treacă de sistemul de securitate al Muzeului din Villena (MUVI) şi au sustras o parte din principala sa atracţie: Tezaurul din Villena, un ansamblu de piese din aur, argint, fier şi chihlimbar din Epoca Bronzului, potrivit site-ului es.euronews.com.

De asemenea, au fost sustrase trei coroane ale statuii Fecioarei cu Pruncul, aflate în custodia muzeului.

Poliţia locală şi Garda Civilă anchetează furtul, care, potrivit primelor indicii, ar fi fost comis în mod coordonat şi planificat de către profesionişti. Valoarea tezaurului este estimată la peste 1,5 milioane de euro.

Jaful a început cu o manevră de distragere a atenţiei. La ora 5:16, alarma de la complexul sportiv municipal, situat la periferia oraşului Villena, a obligat forţele de securitate să se deplaseze la faţa locului. Patru minute mai târziu, la ora 5:20, au pornit alarmele de la MUVI. Când agenţii au ajuns, la ora 5:24, hoţii fugiseră deja, a informat primarul din Villena, Fulgencio Cerdán.

Totul indică existenţa unui grup profesionist şi perfect organizat

La început au încercat să intre pe uşa principală, dar, neputând reuşi, au optat pentru ferestrele laterale, în ciuda sistemelor de securitate şi a blindajului. Modul de operare îi face pe anchetatori să creadă că nu a fost vorba de un jaf improvizat: totul indică existenţa unui grup profesionist şi perfect organizat.

Autoritățile spun că este foarte posibil ca jaful să fi fost la comandă și nu exclud să fie legături între acesta și alte jafuri similare din Europa.

Cerdán, profund afectat de furt, a afirmat că au mai rămas doar trei vase de argint, o brăţară şi o parte din ornamentele bastonului, precum şi una dintre cele patru coroane, care „le-a căzut” hoţilor.

Arheologul José María Soler şi echipa sa au descoperit comoara de la Villena în decembrie 1963, ascunsă într-un vas îngropat în albia unui pârâu din teritoriul municipalităţii. Villena, cu aproximativ 35.000 de locuitori, se află în regiunea Alt Vinalopó, în partea de nord a zonei interioare a provinciei Alicante.

Descoperirea a început cu câteva luni înainte. În octombrie 1963, în munţii Morrón a fost găsită o brăţară care, iniţial, nu a fost identificată ca fiind o piesă de bijuterie. Brăţara a fost găsită printre resturile de la un şantier de pe strada Ferriz, dar iniţial a fost confundată cu o piesă din motorul unui camion.

Piesa a ajuns în posesia bijutierului Carlos Miguel Esquembre, care l-a consultat pe arheologul José María Soler. Identificarea acesteia a permis începerea săpăturilor. Pe 1 decembrie a avut loc descoperirea: 59 de piese din aur, argint, fier şi chihlimbar, care cântăreau aproape zece kilograme şi care aveau să devină una dintre marile descoperiri ale Epocii Bronzului din întreaga Europă.

Editor : Liviu Cojan

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