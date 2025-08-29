Jaf ratat de doi români în Italia. Șirul de gafe și întâmplări care a pus poliția pe numele lor

Un jaf ratat i-a făcut celebri pe doi hoți români din Italia. Au vrut să dea o spargere, dar un șir de gafe le-a adus arestul.

Este vorba despre doi bărbați care au parcat în fața vilei pe care voiau să o jefuiască, undeva în apropiere de Piacenza. S-au dat jos din mașină cu fețele descoperite, iar camerele de supraveghere i-au surprins pentru câteva secunde.

Apoi și-au tras cagulele pe față, lucru care i-a atras atenția proprietarei vilei, care se afla acasă. În acel moment, femeia a ieșit la poartă și a început să strige: „Hoții, sunați la poliție!”

Unul dintre bărbați, speriat, a început să urle și el la femeie și a amenințat-o cu un pistol, însă tot acest scandal ea a atras atenția unui vecin. Acesta a ieșit la geam, a văzut ce se întâmplă, a făcut fotografii cu mașina celor doi și a sunat la poliție și le-a oferit toate datele.

Polițiștilor nu le-a fost greu să-i găsească, pentru că românii se aflau într-o mașină de culoare verde, cu numere de înmatriculare din Germania.

S-a descoperit însă că ei mai încercaseră să comită un furt în urmă cu câteva zile, la Milano. Această recidivă le-a adus arestarea imediată. Acum se fac în continuare cercetări, iar polițiștii vor să vadă dacă nu cumva cei doi români se fac vinovați și de jafuri reușite.

Editor : M.B.