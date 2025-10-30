Jaful de la Muzeul Luvru: Un al treilea suspect a fost reținut

După jaful de la Muzeul Luvru, din 19 octombrie, un al treilea suspect a fost arestat miercuri seara în regiunea Parisului și se află în arest preventiv, pentru a fi interogat de anchetatori, potrivit BFMTV.

Bărbatul a fost arestat miercuri seara în regiunea Parisului, în timp ce cei doi complici ai săi au fost puși sub acuzare și plasați în arest preventiv miercuri.

Cei doi au fost puși sub acuzare pentru „furt în bandă organizată și asociere în scopul comiterii unei infracțiuni” și plasați în arest preventiv, a anunțat Parchetul din Paris.

Tot potrivit informațiilor BFMTV, acest al treilea bărbat este suspectat că face parte din „comandoul de la Luvru” și că a fost prezent la fața locului duminică, 19 octombrie.

Editor : Marina Constantinoiu