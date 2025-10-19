Jaful de la Muzeul Luvru din Paris, care a fost comis duminică dimineață, și care a făcut să dispară nouă bijuterii cu valoare aproape inestimabilă, este o mare lovitură pentru Franța. Este vorba despre nouă piese, dintre cele 23, din colecția napoleoniană, dar una a fost recuperată, căci, în mod bizar, în apropierea muzeului a fost găsită coroana împărătesei Eugenie, din păcate spartă. Jaful este „un șoc” pentru primarul zonei Centru a Parisului, dar și un prilej pentru opoziție să iasă la rampă, pentru a vorbi despre problemele Franței acestui moment, imputate celor de la putere. O veste bună, în tot acest vacarm: o celebră bijuterie, Regentul, considerat cel mai pur și mai frumos diamant din lume, nu a fost furat, potrivit informațiilor cotidianului Le Parisien.

Hoții nu au atins faimosul diamant de 140 de carate cunoscut sub numele de Regent — care încă figurează cu mândrie în lista bijuteriilor coroanei din colecția de bijuterii napoleoniene.

Diamantul Regent. Foto: Shonagon

Între timp, potrivit ziarului francez Le Parisien, unul dintre obiectele furate a fost găsit aruncat pe o stradă din apropierea muzeului — coroana spartă a împărătesei Eugénie.

Fie că a fost vorba de o greșeală a hoților, de o diversiune planificată sau de un mesaj calculat, acest lucru nu face decât să sporească misterul motivului pentru care „Regentul” a fost cruțat, în timp ce alte piese neprețuite au dispărut.

Jaful, în mai puțin de 7 minute

Muzeul Luvru din Paris, unul dintre cele mai renumite muzee din lume, a fost jefuit duminică dimineața, în mai puțin de 7 minute, de către patru persoane.

Potrivit ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, hoții au pătruns în muzeu la scurt timp după deschidere, folosindu-se de o nacelă, care era folosită la lucrările de construcție în curs. Au spart o fereastră și au pătruns în Galeria lui Apollon, care adăpostește bijuteriile coroanei lui Napoleon și ale Franței, unde Ludovic al XIV-lea și-a asociat pentru prima dată puterea cu divinitatea soarelui.

În galerie, una dintre cele mai spectaculoase săli ale muzeului, sunt păstrate și bijuterii incredibile create în secolul al XIX-lea, precum cele din smaralde și diamante ale împărătesei Marie-Louise.

Cele douăzeci și trei de bijuterii, reunite astăzi într-un singur loc, sunt împărțite în trei seturi: bijuteriile anterioare Revoluției, printre care „Regentul” și „Sancy”, montate pentru scurt timp în 1722 pe coroana personală a încoronării lui Ludovic al XV-lea, bijuteriile Primului Imperiu, ale Restaurării, dar și bijuteriile celui de-al Doilea Imperiu, cu vestigii ale marilor podoabe ale împărătesei Eugénie.

Lucrări de renovare și reamenajare în galerie, în urmă cu câțiva ani

Galeria lui Apollon, cu colecțiile sale istorice printre cele mai valoroase ale muzeului, a fost supusă în urmă cu câțiva ani unor lucrări importante de renovare și reamenajare. „O renovare muzeografică în 2019, care a constat în crearea a trei noi vitrine pentru prezentarea Diamantelor Coroanei, permițând astfel reunirea acestora pentru a oferi o viziune completă și istorică asupra colecției păstrate de muzeu”, se poate citi pe site-ul muzeului.

La France Inter, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a vorbit despre „un jaf important”. El a confirmat că „unele persoane au pătruns din exterior cu o nacelă”. Potrivit acestuia, au furat „bijuterii de o valoare inestimabilă” și este vorba „în mod evident de o echipă care a făcut recunoașteri în teren anterior”. Geamurile au fost tăiate „cu un disc diamantat special”.

Nu este exclus ca autorii jafului să fie străini

Considerând că nu se poate „împiedica chiar totul”, ministrul de Interne a recunoscut că există o „mare vulnerabilitate în muzeele franceze”. „Se fac toate eforturile pentru a-i găsi pe autorii faptei cât mai repede posibil și am mari speranțe”, declară el. Cum? Cu ajutorul „înregistrărilor video”, „corelând cu cazuri similare, încercând să strângem lațul”, explică Laurent Nuñez. Potrivit lui, nu este imposibil ca autorii faptei să fie străini.

Ministrul a explicat că a fost nevoie ca vizitatorii să fie evacuați, dar nu a fost nimeni rănit.

Parchetul din Paris anunță deschiderea unei anchete pentru furt în bandă organizată și asociere în scopul comiterii unei infracțiuni. Ancheta a fost încredințată „Brigăzii de combatere a banditismului din cadrul poliției judiciare (BRB), cu sprijinul Oficiului central de combatere a traficului de bunuri culturale (OCBC)”. „Prejudiciul este în curs de evaluare, iar ancheta este în desfășurare”, adaugă Parchetul din Paris, citat de Le Parisien.

Lipsă de personal

Într-un comunicat, senatorul comunist Ian Brossat amintește că „pe 16 iunie, muzeul a fost închis timp de câteva ore din cauza unei greve a angajaților, care au semnalat lipsa personalului necesar pentru asigurarea securității”. „De ce avertismentele lor nu au fost auzite de ministru?”, se întreabă el.

Răspunzând ziarului Le Parisien, primarul zonei Centru din Paris, Ariel Weil, s-a declarat „uimit” de jaful care a avut loc în această dimineață la Luvru. „Este un șoc”, a reacționat el, estimând că acest lucru „va ridica inevitabil întrebări legate de securitate”. „Evident, pare că suntem în Arsène Lupin. Până acum, era un scenariu de film. Ne vine greu să ne imaginăm că este aparent atât de ușor să jefuiești Luvrul”, regretă el. „Închiderea neașteptată a muzeului provoacă o mare problemă de ordine publică”, a continuat el.

Liderul Rassemblement National se întreabă „până unde va ajunge destrămarea statului”

Din opoziție, liderul Rassemblement National, Jordan Bardella, denunță „o umilință insuportabilă”.

„Luvrul este un simbol mondial al culturii noastre. Acest jaf, care le-a permis hoților să fure bijuteriile Coroanei Franței, este o umilință insuportabilă pentru țara noastră”, a reacționat pe rețeaua socială X președintele Rassemblement National.

„Până unde va ajunge destrămarea statului?”, atacă el.

Într-un mesaj publicat pe Instagram , primarul Parisului, Anne Hidalgo, și-a exprimat „întregul sprijin față de echipele Muzeului Luvru”. „Poliția municipală a orașului Paris, alături de poliția națională, sunt pe deplin mobilizate pentru a evacua publicul prezent în muzeu”, a declarat primarul.

Palatul Elysee a anunțat doar că președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost informat în timp real în legătură cu jaful de la Luvru.

Editor : Marina Constantinoiu