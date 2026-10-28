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Jandarm atacat în faţa ambasadei Israelului din Belgrad, agresorul a fost ucis. Nivelul de alertă teroristă, ridicat la maximum

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Serbian gendarmes guard the Israeli Embassy after an unidentified assailant attacked a guard with knives in Belgrade
Polițiști și jandarmi mobilizați în apropierea ambasadei Israelului din Belgrad, după incidentul violent de la miezul nopții. Foto: Profimedia
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Un agresor a fost împuşcat mortal în noaptea de marţi spre miercuri în faţa ambasadei Israelului la Belgrad, după ce a atacat un jandarm care asigura paza misiunii diplomatice, a declarat ministrul interimar sârb de interne, Ivica Dacic, vorbind despre un „atac terorist”. Nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la maximum.

„Un minor, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, dar care era, se pare, originar din Sabac, a atacat un membru al jandarmeriei cu ajutorul a două cuţite, strigând «Allahu Akbar»”, a declarat ministrul, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit oficialului sârb, serviciile de securitate îl monitorizau pe atacator, care, conform informaţiilor disponibile, era un susţinător al Statului Islamic. Profilul lui de Instagram afişa steagul negru şi emblema grupului islamist.

Jandarmul l-a ucis pe atacator în legitimă apărare, dar a fost rănit uşor la faţă cu cuţitul în timpul incidentului, survenit la puţin timp după miezul nopţii, a precizat Ministerul de Interne într-un comunicat.

Dacic a anunţat că nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la maximum, precizând că acest lucru presupune un control sporit şi prezenţa forţelor de poliţie în locuri de o importanţă deosebită din punctul de vedere al securităţii, inclusiv la obiective de infrastructură şi în locuri unde se adună un număr mare de persoane.

Ancheta cu privire la incident este în desfăşurare.

Editor : B.P.

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