Jane Goodall a declarat, într-un interviu publicat după moartea sa, că i-ar pune pe aceeași navă pe Trump, Putin, Xi și Netanyahu și i-ar trimite într-o călătorie fără întoarcere în spațiu, scrie The Guardian. Celebra specialistă în primatologie a adăugat că fondatorul SpaceX Elon Musk ar fi gazda acestora pe acea navă.

De-a lungul unei vieți dedicate studiului comportamentului cimpanzeilor, Jane Goodall a devenit o autoritate în privința agresivității masculilor alfa.

Iar acum, într-un interviu făcut public la câteva zile după moartea ei, pe 1 octombrie, la vârsta de 91 de ani, renumita cercetătoare a dezvăluit ce ar face cu Donald Trump, Elon Musk și alți oameni pe care îi considera cu trăsături similare: i-ar trimite într-o călătorie fără întoarcere în spațiu.

Parte din videoclipul cu Jane Goodall poate fi accesat AICI.

Această revelație despre modul ei de gândire apare în documentarul Netflix „Famous Last Words”, înregistrat în martie și păstrat secret până la moartea sa, săptămâna trecută, la vârsta de 91 de ani.

„Există oameni care nu-mi plac și aș vrea să-i pun pe una dintre navele spațiale ale lui Musk și să-i trimit pe toți pe planeta pe care el e sigur că o va descoperi”, i-a spus Goodall intervievatorului Brad Falchuk în timpul specialului de 55 de minute dedicat vieții, muncii și moștenirii sale.

Întrebată dacă Musk, fondatorul SpaceX și aliat al lui Trump, ar fi printre ei, Goodall a răspuns: „Oh, absolut. El ar fi gazda. Îți poți imagina pe cine aș mai pune în acea navă spațială. Alături de Musk ar fi Trump și câțiva dintre susținătorii săi loiali. Apoi l-aș pune acolo pe [președintele rus Vladimir] Putin, pe [președintele Chinei] Xi și, cu siguranță, pe [premierul israelian Benjamin] Netanyahu și guvernul său de extremă dreapta. I-aș pune pe toți pe acea navă și i-aș trimite departe.”

Goodall: Trump se comportă ca un cimpazeu când concurează pentru dominație

Nu este pentru prima dată când Goodall, cunoscută pentru activismul ei ecologic, l-a criticat pe Trump. Într-un interviu din 2022 pentru MSNBC, ea spunea că acesta manifesta „același tip de comportament pe care îl are un mascul de cimpanzeu când concurează pentru dominație – se îndreaptă, se umflă în pene, se poartă mai agresiv decât este în realitate, doar ca să-și intimideze rivalii”.

În interviul Netflix, primul dintr-o serie dedicată unor figuri mondiale iconice, care va fi difuzată doar postum, Goodall a explicat mai profund cum gândește:

„Există, interesant, două tipuri de alfa. Unul își impune poziția prin agresivitate și forță – dar nu rezistă mult. Altul folosește inteligența: un mascul tânăr nu provoacă pe cineva mai puternic decât el decât dacă are sprijinul unui aliat, adesea fratele lui. Iar aceștia rezistă mult mai mult.”

Ea a analizat și „politizarea” comportamentelor, explicând ce a învățat despre agresivitatea grupurilor de oameni și de cimpanzei când percep o amenințare, chiar și atunci când aceasta nu există cu adevărat.

„Cimpanzeii văd un străin dintr-o comunitate vecină și se agită, li se zbârlește părul, se ating între ei, au fețele pline de furie și teamă, și acest sentiment se transmite de la unul la altul până când toți devin agresivi”, a spus ea. „Este contagios. Aceste demonstrații care devin violente se răspândesc repede – toți vor să se implice și să devină agresivi, pentru că simt că își apără teritoriul.”

Întrebată dacă același lucru se aplică și la oameni, a răspuns: „Probabil, uneori da. Dar eu cred sincer că majoritatea oamenilor sunt decenți.”

„Cea mai mare speranță a mea este să creștem o nouă generație de cetățeni compasivi”

Celebra specialistă în primatologie a mai spus că „cea mai mare speranță a mea este să creștem o nouă generație de cetățeni compasivi, rădăcini și lăstari”.

„Dar avem timp? Nu știu. Trăim o perioadă foarte sumbră”, s-a mai întrebat Goodall.

Născută la Londra cu cinci ani înainte de începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, Goodall a comparat lupta împotriva întunericului politic actual cu rezistența Marii Britanii în fața Germaniei naziste și cu „spiritul de încăpățânare” al lui Winston Churchill.

„Asta nu înseamnă că nu ai momente de deprimare, dar apoi îți revii și spui: «Bine, nu o să-i las să câștige.» E ca Churchill în război – faimosul său discurs: «Vom lupta pe plaje, vom lupta pe străzi, în orașe», apoi s-a întors către un prieten și a spus: «Și îi vom bate cu gâturile sparte ale sticlelor, căci asta e tot ce mai avem.»”

Într-un mesaj filmat după interviu, Goodall le-a transmis un gând de încurajare celor care luptă împotriva opresiunii politice și a crizei climatice:

„Chiar și astăzi, când planeta pare cufundată în întuneric, încă există speranță. Nu o pierdeți. Dacă o pierdeți, deveniți apatici și nu mai faceți nimic. Iar dacă vreți să salvați ceea ce este încă frumos în această lume – dacă vreți să salvați planeta pentru generațiile viitoare, pentru nepoții și strănepoții voștri – gândiți-vă la acțiunile voastre zilnice. Pentru că, înmulțite cu un milion, cu un miliard, chiar și cele mai mici gesturi pot aduce o schimbare uriașă.”

