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Video Japonia a anunțat din greșeală „apocalipsa”, dar a anulat-o după opt minute. Haos după știrea privind un cutremur cu magnitudinea 9,9

Data publicării:
cutremur japonia
Foto: Digi24
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Autoritățile japoneze au prezentat scuze publice după ce a fost emisă o alertă falsă privind un megacutremur iminent cu magnitudine 9,9. Valoarea era apocaliptică.

Dacă s-ar fi produs, ar fi fost cel mai puternic seism înregistrat vreodată.

Oamenii din întreaga țară și-au ținut respirația, pregătindu-se pentru catastrofă. Alerte au fost trimise pe telefoane și prin difuzoarele urbane, transmisiunile televizate au fost întrerupte cu avertismente.

Trenurile de mare viteză s-au oprit brusc.

După câteva minute de uluire generală, alerta a fost retrasă.

În realitate, cutremurul așteptat, care s-a produs în nordul arhipelagului nipon, a avut magnitudinea 6,9.

A fost o eroare fără precedent și nu e clar cum s-a întâmplat. Autoritățile au exclus un atac cibernetic.

Editor : M.B.

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