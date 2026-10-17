Dacă s-ar fi produs, ar fi fost cel mai puternic seism înregistrat vreodată.
Oamenii din întreaga țară și-au ținut respirația, pregătindu-se pentru catastrofă. Alerte au fost trimise pe telefoane și prin difuzoarele urbane, transmisiunile televizate au fost întrerupte cu avertismente.
Trenurile de mare viteză s-au oprit brusc.
După câteva minute de uluire generală, alerta a fost retrasă.
În realitate, cutremurul așteptat, care s-a produs în nordul arhipelagului nipon, a avut magnitudinea 6,9.
A fost o eroare fără precedent și nu e clar cum s-a întâmplat. Autoritățile au exclus un atac cibernetic.