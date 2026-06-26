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Japonia a evacuat 2 milioane de oameni din calea taifunului Mekkhala, care a făcut deja ravagii în Taiwan

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Foto: Profimedia
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Japonia a evacuat peste 2 milioane de persoane și a emis avertizări de inundații și alunecări de teren din cauza taifunului Mekkhala, care a făcut deja ravagii în Taiwan, unde furtunile au blocat mai multe părți ale insulei, relatează Reuters.

Mekkhala, în prezent aflată în stadiul de furtună tropicală, se apropie de insulele Ryukyu din sudul Japoniei, după ce a trecut prin Taiwan, unde a adus ploi abundente în anumite părți ale insulei, în special în regiunile sudice Kaohsiung, Tainan și Pingtung.

Ploi abundente și vânturi puternice au lovit, de asemenea, zone din sudul și vestul Japoniei, unde autoritățile au avertizat asupra alunecărilor de teren, inundațiilor și umflării râurilor și au ordonat evacuarea a 2,2 milioane de persoane.

Japonia a anulat deja peste 200 de zboruri, zeci de curse feroviare au fost suspendate și multe autostrăzi au fost închise, iar agenția meteorologică a țării a avertizat că un front staționar de ploaie, alimentat cu aer cald și umed, va provoca precipitații intense, în special în regiunile vestice.

Între timp, guvernele tuturor celor trei regiuni taiwaneze au ordonat închiderea firmelor și școlilor vineri. Inundațiile severe din Tainan au dus la închiderea unei secțiuni a principalei linii feroviare nord-sud a insulei. În orașul Hsinchu din nordul Taiwanului, unde se află cel mai mare producător de cipuri contractuale din lume, TSMC, birourile și școlile sunt închise de asemenea închise.

TSMC a declarat într-un comunicat că a luat măsuri în toate unitățile sale din Taiwan pentru a se pregăti pentru taifun, iar fabricile sale funcționează normal.

Aproximativ 6 milioane de oameni locuiesc în cele patru zone afectate din Taiwan. Nu au fost raportate victime, dar autoritățile din comitatul Hualien au evacuat aproape 200 de locuitori din două localități aflate în aval de un lac care se umple rapid.

Editor : M.B.

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