Japonia a anunţat marţi că a mobilizat avioane de vânătoare după ce două aeronave, presupuse a fi ruseşti, i-au încălcat spaţiul aerian şi a înaintat un „protest foarte ferm” către Moscova, anunţă France24.

Aeronavele au pătruns în spaţiul aerian al Japoniei în apropierea insulei Okinoshima, în zona de sud-vest a prefecturii Fukuoka, la scurt timp după ora 4:00 dimineaţa, marţi (ora 19:00 GMT, luni).

Forţele de Apărare ale Japoniei au mobilizat avioane de vânătoare pentru a avertiza aeronavele, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara.

„Încălcarea spaţiului nostru aerian naţional de către aeronave ruseşti nu reprezintă doar o gravă încălcare a suveranităţii ţării noastre, ci şi o ameninţare la adresa securităţii noastre şi este complet inacceptabilă”, a afirmat Kihara.

„Am înaintat un protest foarte ferm Rusiei prin canale diplomatice şi am solicitat cu fermitate luarea de măsuri pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.”

Editor : Sebastian Eduard