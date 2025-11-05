Armata japoneză a trimis, miercuri, trupe în zona montană din nordul ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.

Operaţiunea a început în oraşul Kazuno, unde locuitorilor li s-a recomandat de câteva săptămâni să evite pădurile dense care îl înconjoară, să rămână acasă după lăsarea întunericului şi să poarte clopote pentru a descuraja urşii care ar putea căuta hrană în apropierea caselor lor.

100 de atacuri

Potrivit Ministerului Mediului, în ultimul an, din aprilie până în prezent, au avut loc peste 100 de atacuri ale urşilor, cu un număr record de 12 persoane ucise în toată Japonia. Două treimi dintre aceste decese au avut loc în prefectura Akita, unde se află Kazuno, şi în apropierea Iwate.

„Întrucât urşii continuă să pătrundă în zone populate din multe regiuni, iar numărul rănilor provocate de atacurile urşilor creşte zilnic, nu ne putem permite în niciun caz să amânăm măsurile de combatere a urşilor”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Tokyo, Kei Sato, secretar adjunct al Cabinetului.

Autorităţile din Akita afirmă că numărul cazurilor în care urșii au fost observați a crescut de şase ori în acest an, ajungând la peste 8.000, ceea ce l-a determinat pe guvernatorul prefecturii să solicite săptămâna trecută ajutorul Forţelor de Apărare ale Japoniei.

Un camion al armatei, mai multe jeepuri şi peste o duzină de soldaţi, unii purtând veste antiglonţ, s-au adunat miercuri dimineaţă în Kazuno, un oraş de aproximativ 30.000 de locuitori, cunoscut pentru izvoarele termale, peisajele spectaculoase şi varietatea de mere dulci.

Trupele vor ajuta la transportul, instalarea şi inspectarea capcanelor utilizate pentru capturarea urşilor, dar sacrificarea acestora va fi lăsată în seama vânătorilor instruiţi, care dispun de arme mai potrivite pentru acest scop.

Atacuri în supermarket

Creşterea numărului de urşi, schimbările climatice care afectează sursele naturale de hrană şi depopularea zonelor rurale duc la contactul tot mai frecvent al oamenilor cu urşii în Japonia. Grupul de vânători în vârstă pe care autorităţile se bazau odată este copleşit.

În ultimele luni, urşii au atacat clienţi într-un supermarket, au sărit pe un turist care aştepta la o staţie de autobuz lângă un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO şi au mutilat un muncitor care curăţa o baie într-o staţiune balneară.

Urși până la 400 kg

Urşii negri japonezi, comuni în cea mai mare parte a ţării, pot cântări până la 130 kg. Urşii bruni de pe insula nordică Hokkaido pot cântări până la 400 kg.

Japonia a mobilizat armata pentru a ajuta la controlul faunei sălbatice în urmă cu aproximativ un deceniu, când a asigurat supravegherea aeriană pentru vânătoarea de cerbi sălbatici. În altă parte, armata britanică a oferit sprijin logistic în sacrificarea în masă a animalelor infectate cu febra aftoasă în 2001.

