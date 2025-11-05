Live TV

Video Japonia a trimis armata în nordul țării, după ce mai multe orașe se confruntă cu atacuri ale urșilor

Data actualizării: Data publicării:
Urs Japonia
Urs capturat în nordul Japoniei. REUTERS/Sakura Murakami
Din articol
100 de atacuri Atacuri în supermarket Urși până la 400 kg

Armata japoneză a trimis, miercuri, trupe în zona montană din nordul ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.

Operaţiunea a început în oraşul Kazuno, unde locuitorilor li s-a recomandat de câteva săptămâni să evite pădurile dense care îl înconjoară, să rămână acasă după lăsarea întunericului şi să poarte clopote pentru a descuraja urşii care ar putea căuta hrană în apropierea caselor lor.

100 de atacuri

Potrivit Ministerului Mediului, în ultimul an, din aprilie până în prezent, au avut loc peste 100 de atacuri ale urşilor, cu un număr record de 12 persoane ucise în toată Japonia. Două treimi dintre aceste decese au avut loc în prefectura Akita, unde se află Kazuno, şi în apropierea Iwate.

„Întrucât urşii continuă să pătrundă în zone populate din multe regiuni, iar numărul rănilor provocate de atacurile urşilor creşte zilnic, nu ne putem permite în niciun caz să amânăm măsurile de combatere a urşilor”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Tokyo, Kei Sato, secretar adjunct al Cabinetului.

Autorităţile din Akita afirmă că numărul cazurilor în care urșii au fost observați a crescut de şase ori în acest an, ajungând la peste 8.000, ceea ce l-a determinat pe guvernatorul prefecturii să solicite săptămâna trecută ajutorul Forţelor de Apărare ale Japoniei.

Un camion al armatei, mai multe jeepuri şi peste o duzină de soldaţi, unii purtând veste antiglonţ, s-au adunat miercuri dimineaţă în Kazuno, un oraş de aproximativ 30.000 de locuitori, cunoscut pentru izvoarele termale, peisajele spectaculoase şi varietatea de mere dulci.

Trupele vor ajuta la transportul, instalarea şi inspectarea capcanelor utilizate pentru capturarea urşilor, dar sacrificarea acestora va fi lăsată în seama vânătorilor instruiţi, care dispun de arme mai potrivite pentru acest scop.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atacuri în supermarket

Creşterea numărului de urşi, schimbările climatice care afectează sursele naturale de hrană şi depopularea zonelor rurale duc la contactul tot mai frecvent al oamenilor cu urşii în Japonia. Grupul de vânători în vârstă pe care autorităţile se bazau odată este copleşit.

În ultimele luni, urşii au atacat clienţi într-un supermarket, au sărit pe un turist care aştepta la o staţie de autobuz lângă un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO şi au mutilat un muncitor care curăţa o baie într-o staţiune balneară.

Urși până la 400 kg

Urşii negri japonezi, comuni în cea mai mare parte a ţării, pot cântări până la 130 kg. Urşii bruni de pe insula nordică Hokkaido pot cântări până la 400 kg.

Japonia a mobilizat armata pentru a ajuta la controlul faunei sălbatice în urmă cu aproximativ un deceniu, când a asigurat supravegherea aeriană pentru vânătoarea de cerbi sălbatici. În altă parte, armata britanică a oferit sprijin logistic în sacrificarea în masă a animalelor infectate cu febra aftoasă în 2001.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
piata rosie din moscova
4
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Aflată la mii de kilometri distanță de Florinel Coman, Ioana a luat decizia
Digi Sport
Aflată la mii de kilometri distanță de Florinel Coman, Ioana a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
New York City mayoral candidate Zohran Mamdani campaigns in New York City
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul...
Mark Rutte, secretarul general al NATO
Șeful NATO vine azi în România, unde va avea discuții cu Nicușor Dan...
Screenshot 2025-11-05 082203
Operațiunea JUPITER, în a treia zi: 267 de percheziții care vizează...
copii disparuti
Patru adolescenți, dintre care doi frați, dați dispăruți în Gorj...
Ultimele știri
Un edil din Cluj a fost reținut după ce a plecat acasă cu un televizor și un laptop plătite din banii primăriei
Funcția de traducere în timp real cu ajutorul căștilor AirPods va fi disponibilă și în Europa pentru utilizatorii Apple
Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Workers walk past a tanker at the Rosneft oil product transshipment terminal in Tuapse
Unul dintre principalele porturi petroliere rusești, lovit duminică de un atac ucrainean cu drone
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt rănite grav. Doi suspecți arestați
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Modelul de propagandă preferat al Pentagonului. Administrația Trump încearcă să distorsioneze realitatea și să creeze apatie (presă)
A robot called Monster Wolf, equipped with sensors that can detect nuisance wildlife, is installed in Takikawa
Japonia apelează la armată, după ce atacurile urșilor au atins un nivel record. De ce s-a schimbat comportamentul animalelor
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Olguța Vasilescu o atacă pe Oana Gheorghiu: „Eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și asta mi-a adus un dosar penal”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Vedeta sportului mondial și-a luat permisul de conducere, după ce a picat de 6 ori la proba teoretică. Acum...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Indicatorul rutier pe care şoferii îl ignoră mereu. Ce trebuie să faci când îl vezi?
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
1.600 dosare de pensii pe masa CCR. Azi, se judecă creșteri de pensii militare și contributive
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”