Japonia respinge acuzaţiile de „militarism” ale Chinei. Tokio urmează să transfere Filipinelor distrugătoare Abukuma şi avioane TC-90

Ministrul japonez al Apărării Shinjiro Koizumi a respins duminică acuzaţii de „militarism” ale Chinei şi a apărat politica de apărare mai puternică desfăşurată în prezent de către Guvernul japonez, relatează AFP, preluat de News.ro.

În mandatul şefei Guvernului Sanae Takaichi, ajunsă la putere în octombrie, Japonia şi-a accelerat virajul către o doctrină militară mai proactivă, îndepărtându-se de poziţia sa pacifistă, moştenită după al Doilea Război Mondial.

Beijingul reproşează Tokio faptul că desfăşoară armament ofensiv şi îşi creşte capacităţile militare.

Aceste acuzaţii de un „nou militarism”, care fac o paralelă cu militarismul japonez din anii 1930-1940, au devenit un leitmotiv al diplomaţiei chineze în ultimele luni.

„Însă nimic nu este mai departe de adevăr”, a dat asigurări duminică Shinjiro Koizumi într-un discurs, în Singapore, la Dialogul de la Shangri-La, principalul forum anual consacrat problemelor apărării în regiunea Asia-Pacific.

„Există o ţară care deţine un arsenal de armament nuclear uriaş şi bombardiere strategice. Japonia nu are nici una, nici alta. Cu toate acestea, Japoniei i se lipeşte eticheta de «nou militarism». Nu este straniu?”, s-a întrebat el.

Potrivit unor estimări datând din 2025 ale Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), China are 600 de arme nucleare - cu 100 mai multe decât în 2024.

Statele Unite - care deţin 3.700 de arme nucleare potrivit SIPRI - acuză armata chineză de faptul că vrea să-şi consolideze în mod semnificativ arsenalul.

„Acuzaţii false”

Relaţiile sino-japoneze, complicate de atrocităţile japoneze comise în timpul ocupaţiei Chinei în anii 1930-1940, au fost şi mai tensionate de comentarii făcute în noiembrie de către Sanae Takaichi.

Ea a sugerat atunci că Japonia ar putea să intervină militar, dacă Beijingul preia militar controlul Taiwanului, pe care China îl consideră parte integrantă a teritoriului chinez.

Shinjiro Koizumi a declarat duminică că activităţile militare chineze sunt „o sursă de îngrijorare gravă a Japoniei”.

El a anunţat că Tokio „îşi va dezvolta în mod continuu capacităţile apărării”.

„Trecutul Japoniei ca naţiune iubitoare de pace a fost apreciat mereu de către regiunea (Asia-Pacific) şi de către comunitatea internaţională. Acest fapt nu va fi zdruncinat de acuzaţii false, pentru că este un fapt”, a dat asigurări Shinjiro Koizumi.

El s-a întâlnit duminică cu omologul său filipinez Gilberto Teodoro.

Japonia şi Filipinele, care au în comun faptul că sunt aliaţi ai Statelor Unite şi au diferende teritoriale cu China, şi-au consolidat cooperarea militară.

Japonia urmează să transfere în cursul anului fiscal 2027 distrugătoare de clasa Abukuma şi avioane de tip TC-90 acestei ţări din Asia de Sud-Est, a anunţat duminică, într-un comunicat, Ministerul filipinez al Apărării.

Aceste nave, pe care Japonia le retrage treptat din serviciu, interesează Filipinele de o vreme.

Patrulă chineză

În numele unor motive istorice, China revendică aproape toate insulele din Marea Chinei de Sud în defavoarea altor riverani - Filipine şi Vietnam.

O curte de Arbitraj a stabilit în 2016 că revendicările chinezeşti nu au nicio bază juridică.

Incidente au loc cu regularitate între nave chinezeşti şi filipineze în zona insulelor disputate.

Gilberto Teodoro a denunţat duminică activităţile chinezeşti la Marea Chinei de Sud şi a dat asigurări că ţara sa „nu-şi va sacrifica nici integritatea teritorială şi nici suveranitatea”.

„A acţiona altfel ar însemna răsturnarea mandatului popular, democratic şi liber pe care poporul l-a încredinţat liderilor noştri politici, contrar anumitor sisteme autocrate în care mandatul vine de sus şi se impune prin forţă”, a subliniat el, criticând voalat Beijingul.

În timp ce vorbea, armata chineză a publicat un comunicat în care a afirmat că „forţele navale şi aeriene” chineze au desfăşurat duminică „patrule” în apropierea recifului Scarborough - controlat de către China, dar revendicat de către Filipine.

Ele au scopul „să contracareze cu fermitate şi eficienţă tot felul de acte provocatoare şi de încălcări de drepturi”, a subliniat armata chineză.

Confruntări între Beijing şi Manila au loc cu regularitate în apropierea recifului Scarborough.

Pentru al doilea an la rând, China nu şi-a trimis ministrul Apărării la Dialogul de la Shangri-La.

Acest eveniment a reunit duminică oficiali politici, militari şi cercetători din zeci de ţări.

