Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați

Yenul se depreciază temporar

Autoritățile japoneze au ridicat marți avertismentele de tsunami, la câteva ore după ce un puternic cutremur de magnitudinea 7,6 a zguduit regiunile din nord-est, rănind cel puțin 30 de persoane și forțând aproximativ 90.000 de locuitori să își evacueze locuințele, scrie Reuters.

Cutremurul a avut loc în larg, luni, la ora 23:15 (14:15 GMT), iar Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) a anunțat că un tsunami de până la 3 metri ar putea lovi coasta de nord-est a țării. Au fost emise avertismente pentru prefecturile Hokkaido, Aomori și Iwate, iar valuri cu înălțimi între 20 și 70 de centimetri au fost observate în mai multe porturi, a precizat JMA.

În primele ore ale zilei de marți, JMA a retrogradat avertismentele la simple atenționări, iar ulterior le-a ridicat complet. Nu au fost raportate pagube majore.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 80 km de coasta prefecturii Aomori, la o adâncime de 54 km. Pe scara seismică japoneză de la 1 la 7, cutremurul a fost resimțit cu intensitatea „6 superior” în orașul Hachinohe din Aomori — un nivel suficient de puternic pentru a face imposibilă menținerea echilibrului sau deplasarea în picioare.

„Până în acest moment, am primit rapoarte privind 30 de răniți și un incendiu”, a declarat premierul Sanae Takaichi.

Compania East Japan Railway a suspendat unele servicii din zonă, aceasta fiind afectată și de uriașul cutremur de 9,0 magnitudine din martie 2011. Alte trenuri au înregistrat întârzieri în nordul Japoniei, a anunțat operatorul.

În urma cutremurului, JMA a emis o atenționare pentru o regiune extinsă, de la insula nordică Hokkaido până în prefectura Chiba, la est de Tokyo, cerând locuitorilor să fie pregătiți pentru posibilitatea unui alt cutremur puternic în decurs de o săptămână.

„Există posibilitatea ca în următoarele zile să se producă noi cutremure puternice”, a declarat un oficial JMA într-un briefing.

Nu au fost raportate nereguli la centralele nucleare din regiune operate de Tohoku Electric Power și Hokkaido Electric Power, au transmis companiile. Mii de gospodării au rămas fără curent imediat după seism, însă alimentarea a fost restabilită până marți dimineață.

Yenul se depreciază temporar

Yenul s-a depreciat în raport cu principalele valute după anunțul privind cutremurul, dolarul și euro atingând maximele sesiunii.

Japonia este una dintre cele mai expuse țări la cutremure, un seism fiind înregistrat, în medie, la fiecare cinci minute. Situată în „Inelul de Foc” al vulcanilor și faliilor tectonice din jurul Pacificului, Japonia generează aproximativ 20% dintre cutremurele lumii cu magnitudinea de 6 sau mai mare.

Regiunea de nord-est a fost lovită de unul dintre cele mai mortale cutremure din istoria țării pe 11 martie 2011, când un seism de magnitudinea 9, produs în largul orașului Sendai, a declanșat un tsunami uriaș care a devastat coasta Pacificului și a ucis aproape 20.000 de oameni. Pe baza lecțiilor din acel dezastru — când un cutremur de magnitudinea 7 avusese loc cu două zile înainte — guvernul emite acum o atenționare de o săptămână privind riscul unui „megacutremur” după un seism puternic în regiune.

Tsunamiul din 2011 a avariat și centrala nucleară Fukushima Daiichi, provocând o serie de explozii și topiri ale reactoarelor, în cel mai grav accident nuclear din ultimele 25 de ani.

