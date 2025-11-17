Live TV

Japonia și-a ridicat în aer avioanele de vânătoare din cauza unei drone care ar fi trimisă de către Beijing

Data actualizării: Data publicării:
"International Fleet Review 2022" in Japan
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Japonia a anunţat luni că şi-a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă suspectă, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan, pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing după declaraţiile prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la acest teritoriu.

„Sâmbătă, 15 noiembrie, s-a confirmat că un avion fără pilot, presupus a fi de origine chineză, a survolat zona dintre insula Yonaguni şi Taiwan. Ca răspuns, aviaţia de vânătoare (...) a Forţelor Aeriene de Apărare ale Japoniei a fost mobilizată”, a declarat pe X Ministerul nipon al Apărării, relatează AFP, potrivit news.ro.

Disputa a izbucnit după ce prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat în faţa parlamentarilor japonezi, la începutul acestei luni, că un atac chinez asupra Taiwanului care ar ameninţa supravieţuirea Japoniei ar putea declanşa o reacţie militară, un scenariu pe care administraţiile anterioare au evitat să-l discute în public pentru a nu provoca Beijingul, care revendică insula autonomă.

Masaaki Kanai, directorul general al Biroului pentru Asia şi Oceania al Ministerului Afacerilor Externe japonez, se va întâlni cu omologul său chinez, Liu Jinsong, la Beijing, în această săptămână, potrivit presei japoneze. Este de aşteptat ca oficialul nipon să explice că declaraţiile lui Takaichi nu semnifică o schimbare în politica de securitate a Japoniei şi să îndemne China să se abţină de la acţiuni care ar deteriora şi mai mult relaţiile, scrie Reuters.

Taiwanul se află la puţin peste 110 km de insulele cele mai vestice ale Japoniei şi în apropierea rutelor maritime vitale de care Tokyo depinde pentru transportul de petrol şi gaze. Japonia găzduieşte, de asemenea, cea mai mare concentraţie de forţă militară americană în afara Statelor Unite.

„Există diverse canale de comunicare deschise”, a declarat secretarul şef al cabinetului japonez într-o conferinţă de presă obişnuită, când a fost întrebat despre vizita lui Kanai în China.

Beijingul şi-a îndemnat cetăţenii să se ţină departe de vecinul său din Asia de Est. Avertismentul de călătorie al Chinei „este incompatibil cu orientarea generală de promovare a unei relaţii strategice, reciproc avantajoase. Am solicitat ferm părţii chineze să ia măsurile adecvate”, a declarat secretarul-şed al cabinetului nipon.

Takaichi ar putea avea ocazia să discute direct cu premierul chinez Li Qiang la sfârşitul acestei săptămâni, ambii fiind aşteptaţi să participe la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud, care va începe vineri. Însă, pe fondul intensificării tensiunilor legate de Taiwan, Ministerul chinez de Externe a anunţat luni că premierul chinez Li Qiang nu are în plan să se întâlnească cu premierul japonez în marja viitorului summit G20 din Africa de Sud.

Comentariile prim-ministrului japonez cu privire la Taiwan au afectat grav fundamentul politic al relaţiilor sino-japoneze, iar Japonia ar trebui să-şi retragă remarcile „greşite”, a declarat Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Duminică, o formaţiune de nave ale pazei de coastă chineze a navigat prin apele din jurul unui grup de insule din Marea Chinei de Est controlate de Japonia, dar revendicate de China. Cunoscute sub numele de Senkaku în Tokyo şi Diaoyu în Beijing, acestea au fost un punct fierbinte de când Japonia le-a naţionalizat în 2012. Paza de coastă japoneză a declarat că a alungat navele chineze.

La rândul său, mass-media chineză afiliată statului a continuat să o vizeze pe Takaichi luni, relatează Reuters.

„Declaraţiile periculoase ale lui Takaichi, care au atins nervii tuturor părţilor, nu au fost doar o imprudenţă strategică, ci şi o provocare deliberată”, a afirmat ziarul People's Daily al Partidului Comunist într-un editorial.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nava-gpl-atac rusia
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
buletin de vot introdus in urna
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de...
criminal beciu teleorman
Nereguli grave în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Ultimele știri
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
Cel puțin 32 de oameni au murit după ce mina de cobalt unde lucrau ilegal s-a prăbușit
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avioane lupta F-35
Trump analizează posibilitatea vânzării de avioane F-35 către Arabia Saudită. Avertismentul Pentagonului
colaj cu Pentagonul din SUA și complexul militar uriaș construit lângă Beijing
Noi imagini din satelit cu „Orașul apocalipsei” construit de China. Complexul uriaș ar putea fi folosit în caz de război nuclear cu SUA
chinezi profimedia-1051278207
China şi-a îndemnat cetăţenii să evite vizitele în Japonia
Alibaba
Casa Albă afirmă că platforma comercială Alibaba ajută armata chineză împotriva unor ținte din SUA (Financial Times)
Portul Pireu
SUA vor ca Grecia să ia înapoi Portul Pireu de la chinezi „E regretabil, dar cred că sunt soluții, se poate găsi o ieșire”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Fanatik.ro
Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
Michael J. Fox, alături de soție și de cei patru copii, la gala dedicată luptei contra bolii Parkinson: „Mă...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu