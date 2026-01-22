Live TV

Japonia suspendă repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, închisă după dezastrul de la Fukushima. Care este motivul

Data actualizării: Data publicării:
centrala nucleara japonia
Foto: Profimedia

Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), precizând că reactorul repornit rămâne „stabil”.

„O alarmă a sistemului de supraveghere a fost declanşată în timpul procedurilor de pornire a reactorului, iar operaţiunile sunt în prezent suspendate”, a declarat pentru AFP Takashi Kobayashi, un purtător de cuvânt al Tepco, potrivit Agerpres.

„Reactorul este stabil şi nu există niciun impact al radioactivităţii în exterior”, a adăugat el, precizând că Tepco „investighează în prezent cauza” incidentului şi nu poate pentru moment să anunţe când vor fi reluate operaţiunile.

Operaţiunile de repornire a unui reactor de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, centru-vestul Japoniei, închisă după dezastrul de la Fukushima din 2011, au început miercuri seara, după ce au primit luna trecută aprobarea guvernatorului prefecturii Niigata, unde se află centrala.

Repornirea, programată iniţial pentru marţi, a fost amânată după ce o problemă tehnică, legată de o alarmă a reactorului, a fost detectată la sfârşitul săptămânii trecute. Potrivit Tepco, această problemă a fost rezolvată duminică.

Centrala Kashiwazaki-Kariwa a fost închisă în momentul în care Japonia şi-a închis toate reactoarele nucleare în urma triplului dezastru - cutremur, tsunami şi catastrofa nucleară - de la Fukushima, în martie 2011.

Unitatea 6 de la centrala Kashiwazaki-Kariwa este primul dintre reactoarele nucleare operate de Tepco, care administrează şi centrala avariată Fukushima Daiichi, care a fost repornit.

Populaţia din Niigata este profund divizată pe această temă: conform unui sondaj realizat în septembrie de prefectură, 60% dintre locuitori s-au opus repornirii, în timp ce 37% au susţinut-o.

Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare centrală nucleară din lume, având şapte reactoare, capabilă să producă 8,2 gigawaţi de electricitate atunci când funcţionează la capacitate maximă.

Premierul japonez Sanae Takaichi susţine construirea de noi reactoare, în special reactoare modulare mici de ultimă generaţie (SMR), guvernul anunţând recent o nouă schema de finanţare publică pentru a accelera reîntoarcerea la energia nucleară.

Repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa reprezintă un test major pentru întreaga industrie nucleară japoneză, în condiţiile în care şase reactoare operate de alte companii, inclusiv Chubu Electric Power Co, aşteaptă decizii de reglementare cu privire la posibila lor repornire.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strong Earthquake Hits Northern Japan
Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită în Japonia pentru prima dată după dezastrul de la Fukushima
oameni-flori-shinzo-abe
Justiția japoneză a anunțat pedeapsa pentru ucigaşul fostului premier Shinzo Abe, la peste 3 ani de la asasinatul care a zguduit lumea
meloni selfie omolog japonia
Selfie manga cu Giorgia Meloni și șefa Guvernului din Japonia. Premierul nipon i-a cântat „La mulți ani” și i-a făcut cadouri
Hiroyuki-Akita
Pașaport diplomatic: Indo-Pacificul devine câmp de luptă strategic
Japan and South Korea leaders share informal moments in Nara
Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe
Recomandările redacţiei
service auto
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca Europa să vândă activele și titlurile de stat care...
criminali
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți...
zfv fsv gSFS
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. Zeci de...
Ultimele știri
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică
FSB anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, acuzat de misiuni „împotriva securităţii Rusiei"
Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei”
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
„Noi suntem stat de prima linie. Aici începe războiul”. Cât ne costă Apărarea în noua ordine mondială a lui...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
De ce se aprind martori în bord după schimbarea bateriei: detaliul care trebuie să te trimită direct la...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Stephen Graham, actorul din „Adolescence”, şi-a pierdut pentru scurt timp Globul de Aur. Incidentul s-a...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Firerose îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz și publică o înregistrare audio în care este jignită și umilită...