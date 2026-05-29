Japonia trimite soldați în misiunea NATO de la Wiesbaden pentru a studia noile tactici de luptă

Japonia va trimite soldați ai Forțelor de Apărare la Wiesbaden, Germania, pentru a se antrena alături de misiunea NATO de asistență pentru Ucraina și pentru a studia experiența de pe câmpul de luptă și tacticile de luptă emergente, potrivit Politico. Baza coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, antrenează forțele ucrainene și sprijină repararea echipamentelor.



Desfășurarea, pe care ministrul apărării Shinjiro Koizumi a descris-o ca „o aprofundare suplimentară a cooperării dintre Japonia și NATO”, are loc în contextul în care Tokyo se confruntă cu un mediu de securitate tot mai tensionat pe două fronturi — activitatea militară rusă lângă Hokkaido în nord și tensiunile crescânde cu China în sud.

Misiune de studiere a războiului din Ucraina

Baza de la Wiesbaden găzduiește Programul NATO de asistență și instruire în domeniul securității pentru Ucraina (NSATU) — principalul centru al alianței pentru coordonarea livrărilor de arme și instruirea forțelor ucrainene

Prin detașarea unor ofițeri în această zonă (delegația este formată din doar patru militari), Tokyo se alătură unui număr tot mai mare de forțe armate occidentale care caută să beneficieze direct de experiența de luptă a Ucrainei. Germania se pregătește să primească instruire din partea soldaților ucraineni, așa cum a relatat Euromaidan Press în luna februarie, iar operatorii ucraineni de drone FPV au depășit în repetate rânduri unitățile NATO în timpul exercițiilor desfășurate în Suedia și Estonia.

Rusia mai aproape de casă — factorul Hokkaido

Decizia Japoniei survine pe fondul unei presiuni militare rusești tot mai intense în apropierea insulei Hokkaido.



Moscova a desfășurat avioane de vânătoare Su-35 și rachete antinavale pe insulele disputate de pe coasta de nord a Japoniei și transformă în mod activ Marea Okhotsk într-o bază pentru submarine cu propulsie nucleară.



Între timp, exercițiile comune chino-ruse în spațiul aerian și apele teritoriale japoneze au devenit „o rutină”, a observat South China Morning Post într-o analiză recentă.



Analiștii japonezi au avertizat că Rusia ar putea deschide un „al doilea front” în apropierea Hokkaido dacă Tokyo este preocupat de o criză în sud cu China.

De la ingineri la soldați ai Forțelor de Apărare

Desfășurarea marchează un pas notabil în aprofundarea discretă a legăturilor militare ale Japoniei cu Ucraina. La începutul acestui an, ingineri japonezi au fost integrați în unitățile ucrainene de drone de pe linia frontului pentru a studia inovațiile de pe câmpul de luptă, a remarcat Euromaidan Press.



Tokyo a promis aproximativ 20 de miliarde de dolari în asistență umanitară, financiară și de reconstrucție pentru Ucraina începând din 2022, o formă de sprijin determinată de constituția Japoniei, care renunță la război și restricționează exporturile de arme.

Editor : Sebastian Eduard