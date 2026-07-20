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Japonia vrea să renunțe la trei principii adoptate încă după al Doilea Război Mondial pentru o dezbatere pe un subiect considerat tabu

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Nuclear atomic bomb explosion, radioactive war weapon, contamination disaster, mushroom fireball
Explozia unei bombe atomice nucleare. Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Japonia „nu poate evita” dezbaterea privind armele nucleare, a declarat ministrul Apărării al țării, Shinjiro Koizumi, potrivit Kyodo News. Ministrul a dat ca exemplu Franța și Finlanda, care iau măsuri pentru consolidarea descurajării nucleare.

La mijlocul lunii iunie, parlamentul Republicii Finlandeze a adoptat o lege care ridică interdicția privind importul, tranzitul și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul țării, în scopul asigurării apărării naționale. Ulterior, documentul a fost semnat de președintele Alexander Stubb.

Potrivit lui Koizumi, situația în domeniul securității din jurul Japoniei s-a agravat, iar Tokyo trebuie să-și schimbe abordările, din cauza cărora anumite subiecte sunt considerate tabu pentru discuții. Japonia, care a suferit atacurile nucleare ale SUA în 1945, se află sub protecția „umbrelei nucleare” americane și respectă trei principii: să nu producă, să nu dețină și să nu permită prezența armelor nucleare pe teritoriul său. În noiembrie 2025, chestiunea modificării acestor principii a fost ridicată de prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi.

Autoritățile au început să discute acest subiect în contextul actualizării a trei documente-cheie privind securitatea națională. Takaichi a propus, în special, renunțarea la interdicția privind importul de arme nucleare, întrucât aceasta slăbește potențialul de descurajare al SUA. În prezent, Washingtonul nu poate amplasa astfel de muniții în bazele sale militare din Japonia și pe navele care acostează în porturile acesteia.

O sursă din cadrul agenției Kyodo, implicată în elaborarea politicii de securitate a guvernului Takaichi, a declarat în decembrie că Japonia ar trebui să dețină arme nucleare. Acest lucru a stârnit reacții negative din partea partidelor de opoziție și a unor state.

La începutul lunii iulie s-a aflat că forțele politice din Lituania, pe fondul „înrăutățirii situației geopolitice”, au convenit asupra unui plan de ridicare a interdicției constituționale privind amplasarea în țară a armelor nucleare și a bazelor militare străine. Acest lucru a fost anunțat de președintele Gitanas Nausėda.

La începutul lunii martie, președintele Emmanuel Macron a anunțat modificări ale strategiei nucleare și „o nouă etapă în politica franceză de descurajare”. Franța intenționează să-și mărească arsenalul (în prezent deține aproximativ 290 de focoase) și să-și extindă scutul nuclear asupra partenerilor.

Macron a menționat Germania, Polonia, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia, colaborarea cu aceste țări urmând să includă exerciții comune cu utilizarea armelor nucleare și staționarea temporară a avioanelor de vânătoare franceze echipate cu astfel de arme pe teritoriul lor.

Editor : A.R.

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