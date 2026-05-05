Japonia vrea să transfere „rapid” distrugătoare din flota sa către Filipine

Japonia vrea să transfere rapid către Filipine distrugătoare din flota sa pe care le retrage treptat din serviciu, în cadrul întăririi cooperării militare dintre cele două ţări, a anunţat marţi ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, cu prilejul unei vizite la Manila, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Vizita are loc în timp ce un contingent de 1.400 de soldaţi japonezi participă pentru prima dată la exerciţiile militare anuale comune ale SUA şi Filipinelor, şi la câteva săptămâni după ce Japonia decis o flexibilizare istorică a regulilor sale de export de armament.

„Am convenit să continuăm discuţiile vizând instituirea unei cooperări globale în materie de echipamente (...) în vederea unui transfer rapid de distrugătoare de clasa Abukuma şi de avioane TC-90, precum şi de alte echipamente de apărare”, a declarat Koizumi într-o conferinţă de presă împreună cu omologul său filipinez Gilberto Teodoro.

Aceste nave, pe care Japonia le retrage progresiv din serviciu, îi interesează pe filipinezi de mai mult timp. Armata filipineză a indicat anul trecut că va trimite o delegaţie în Japonia pentru a le examina.

Ministrul filipinez al Apărării a precizat că distrugătoarele, al căror număr nu a fost precizat, vor face obiectul unei „donaţii” mai degrabă decât al unei achiziţii.

Disputele Japoniei şi Filipinelor cu China privind revendicările teritoriale au apropiat cele două ţări în ultimii ani. Aceasta a dus la semnarea unui acord de acces reciproc ce permite desfăşurarea de trupe pe teritoriul celeilalte părţi.

Marţi, Koizumi a reiterat opoziţia Japoniei la utilizarea „forţei sau a coerciţiei în Marea Chinei de Est şi în Marea Chinei de Sud”, referindu-se la un „mediu regional din ce în ce mai tensionat”.

Miniştrii Koizumi şi Teodoro sunt aşteptaţi miercuri în provincia Ilocos Norte (nord) pentru a asista la un exerciţiu în care Japonia va utiliza o rachetă de tip 88 pentru a scufunda o navă militară din Al Doilea Război Mondial.

La exerciţiu vor participa, de asemenea, forţe americane, filipineze şi canadiene.

