Protestatarii au început să arunce cu plante, pietre și sticle asupra vehiculului în care se afla Javier Milei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Argentinei, Javier Milei, a fost atacat cu pietre și sticle de protestatari în apropiere de Buenos Aires, în timpul campaniei pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului său. Incidentul a avut loc pe fondul unui scandal de corupție ce o implică pe sora și consiliera lui de încredere, Karina Milei, potrivit The Guardian.

Președintele Argentinei a fost atacat cu pietre miercuri, în timpul unei acțiuni de campanie desfășurate lângă capitala Buenos Aires, de către manifestanți care protestau față de un scandal de corupție. Liderul de extremă dreapta, care nu a fost rănit, a fost evacuat rapid de serviciul său de securitate, după ce vehiculul prezidențial a fost lovit cu sticle și pietre, a precizat purtătorul de cuvânt Manuel Adorni pe platforma X.

Milei, aflat în campanie pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, programate în octombrie, călătorea în bena unei camionete și saluta susținătorii în orașul Lomas de Zamora, situat la 20 km sud de Buenos Aires, când protestatarii au început să arunce cu plante, pietre și sticle asupra vehiculului său. Mașina în care se aflau președintele, sora sa Karina Milei și alți oficiali a părăsit rapid zona. Ulterior, au izbucnit altercații între susținătorii și opozanții liderului libertarian.

Incidentul vine în contextul unui scandal în Argentina, privind presupusele acte de corupție la agenția publică pentru persoane cu dizabilități, în care este implicată Karina Milei, sora președintelui și una dintre cele mai influente persoane din administrația sa.

„Milei a venit să provoace. Și a trebuit să plece, așa cum era firesc”, a spus Ramon, un pensionar care a refuzat să-și dea numele complet, descriind Lomas de Zamora drept un fief al opoziției.

De cealaltă parte, Ariel Ferrari, expert în comunicare și susținător al președintelui, a afirmat că a venit „să apere ideile lui Javier Milei… să elibereze America Latină și întreaga lume de ideile socialiste și marxiste care nu au funcționat niciodată”.

Cu câteva minute înainte, Milei se referise la scandalul care a izbucnit după scurgerea unor înregistrări audio aparținând fostului șef al agenției pentru persoane cu dizabilități, Diego Spagnuolo. În acele înregistrări, difuzate pe larg de presa argentiniană zile la rând, Spagnuolo susține că Karina Milei ar fi deturnat fonduri destinate persoanelor cu dizabilități.

Milei a rupt miercuri tăcerea pe acest subiect: „Tot ce spune \[Spagnuolo] este o minciună”, a declarat el reporterilor la Lomas de Zamora, înainte ca protestele să izbucnească, adăugând: „Îl vom aduce în fața justiției și vom demonstra că a mințit”.

Incidentul scoate în evidență caracterul potențial devastator al scandalului pentru Milei, în perspectiva alegerilor legislative. Scrutinul reprezintă primul mare test al popularității sale, de la preluarea mandatului, în decembrie 2023, pe fondul promisiunilor de a revigora economia aflată în colaps.

În vârstă de 54 de ani, Milei a reușit să reducă inflația ridicată și să obțină un excedent bugetar prin tăieri masive de cheltuieli, inclusiv în domeniul serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități.

