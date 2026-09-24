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Video Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”

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Javier Milei
Javier Milei, președintele Argentinei. Foto: Profimedia
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Preşedintele argentinian Javier Milei a atacat virulent ONU, la Adunarea Generală, apreciind că a devenit „o organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi” şi care este prea timorată de inteligenţa artificială (AI), relatează AFP.

„Cei care ar trebui să garanteze securitatea colectivă şi drepturile omului au eşuat în misiunea lor, iar în loc au permis haosul, violenţa şi terorismul internaţional”, a denunţat preşedintele argentinian, un aliat al lui Donald Trump, reiterând la tribună un atac din anii precedenţi.

Javier Milei a acuzat ONU de faptul că „s-a uitat în altă parte” în privinţa revendicării istorice argentiniene a suveranităţii Insulelor Falkland, denumirea dată de administraţia britanică Insulelor Malvine, şi a denunţat prudenţa ONU faţă de AI.

Într-un lung pasaj de discurs dedicat AI, liderul argentinian a lăudat „această super inteligenţă, cum îi spune preşedintele Trump, care ne poate multiplica productivitatea în ordine de mărimi pe care nu le înţelegem încă”.

El a denunţat temeri cu privire la AI şi „scenarii distopice la care se recurge de obicei pentru a insufla frica şi a favoriza controlul statului”.

„Atunci când auzim spunându-se că statul trebuie să controleze AI, trebuie să amintim (...) că statul nu este o creatură abstractă, ci oameni, responsabili şi birocraţi, iar a-i acorda controlul inovaţiei înseamnă să li se acorde unora (...) facultatea de a limita ceea ce pot crea alţii”, a declarat Javier Milei.

Preşedintele argentinian pare să se refere, fără să le evoce în mod explicit, apeluri ale ONU, în ultimele luni, prin intermediul secretarului general Antonio Guterres, la o „coordonare mondială” sau la o „guvernanţă (mondială) gândită şi organizată” împotriva ameninţărilor AI.

Javier Milei şi-a reluat una dintre criticile formulate în trecut la aceeaşi tribună şi a denunţat poziţia ONU şi a organismelor sale în timpul pandemiei covid-19 drept o „experienţă globală de control social deghizată în ştiinţă”.

El a arătat cu degetul Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), din care Argentina s-a retras, şi a denunţat „o obsesie sanitară (care) îi retrage populaţiei dreptul de a munci, de a se instrui, de a-şi lua adio de la morţi", care s-a tradus „prin milioane de morţi evitabile”.

„Există un cuvânt pentru asta: genocid”, a lansat el.

Editor : Sebastian Eduard

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