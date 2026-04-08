JD Vance acuză liderii europeni că „nu sunt interesați” să rezolve războiul din Ucraina: „Suntem dezamăgiţi”

Vicepreşedintele american JD Vance a descris, miercuri, la Budapesta conflictul din Ucraina drept „războiul cel mai dificil de soluţionat” şi a criticat atitudinea unor lideri europeni, despre care a afirmat că nu prea sunt interesaţi de o soluţionare a acestui război, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Într-un fel, noi credeam că acesta va fi cel mai uşor, dar este cel mai dificil” de soluţionat, a recunoscut Vance în timpul unei conferinţe în faţa unor studenţi la Budapesta, unde se află în vizită de marţi pentru a-l susţine pe premierul conservator ungar Viktor Orban înaintea alegerilor ce vor avea loc duminică.

„Lucrăm la asta de 14 luni şi vom continua” pentru a obţine o încetare a focului între Rusia şi Ucraina, a promis Vance, susţinând că s-au făcut deja „progrese semnificative”.

„Chiar am reuşit să-i facem (pe ucraineni şi ruşi) să-şi exprime poziţiile şi, în timp, poziţiile lor s-au apropiat tot mai mult”, a argumentat vicepreşedintele SUA.

„Desigur că nu am ajuns încă în etapa finală a progreselor necesare, dar sunt mai degrabă de optimist pe acest subiect, întrucât, în mod evident, războiul a încetat să mai aibă un sens”, a mai remarcat Vance, care a îndemnat Rusia şi Ucraina „să nu se târguiască pentru câţiva kilometri pătraţi de teritoriu”.

„Suntem dezamăgiţi de mulţi lideri politici din Europa, întrucât nu par în mod special interesaţi să rezolve acest conflict precis”, a mai observat vicepreşedintele SUA. „Dar am primit mult ajutor din partea prietenilor noştri”, a adăugat el, menţionându-i pe şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi pe premierul ungar Viktor Orban.

Acesta din urmă, a continuat Vance, este „cel mai util” întrucât a „încurajat SUA să înţeleagă cu adevărat situaţia, să înţeleagă, din punctul de vedere atât al ucrainenilor, cât şi al ruşilor, ce este necesar pentru ca aceştia să pună capăt conflictului”.

Şi preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat anterior susţinătorilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor „reparaţii” de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Vizită a delegației SUA în Ucraina

Ucraina aşteaptă o vizită a emisarilor preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care lucrează la un acord de pace cu Rusia, după Sărbătorile Pascale, a declarat duminică şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kiril Budanov.

Din cauza războiului pornit de SUA şi Israelului împotriva Iranului, negocierile dintre Ucraina şi Rusia, mediate de SUA, sunt în prezent îngheţate. Ultima rundă de negocieri în acest format a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva şi s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri şi a abordării modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuţiile au fost foarte tensionate şi Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene şi ce ar mai fi rămas sub control ucrainean în provincia Lugansk, a cărei ocupare completă a fost între timp revendicată de Rusia.

Dar Zelenski refuză în continuare să-şi asume politic o asemenea cedare teritorială şi cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susţine că a priori va respinge cedarea Donbasului.

