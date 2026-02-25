JD Vance afirmă că Donald Trump încă preferă soluţia diplomatică cu Iranul

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat miercuri că preşedintele Donald Trump încă preferă o soluţie diplomatică cu Iranul şi speră ca iranienii să ia în serios aceasta la discuţiile de joi.

JD Vance a declarat în cadrul programului „America's Newsroom” de la Fox News că Donald Trump a fost clar în privinţa faptului că Iranul nu poate deţine arma nucleară.

Vicepreşedintele american a afirmat că Trump doreşte să „atingă acest obiectiv pe cale diplomatică, dar are la dispoziţie şi alte instrumente”.

Delegaţiile SUA şi Iranului vor avea joi, la Geneva, o a treia rundă de discuţii privind programul nuclear al Teheranului.

Vance a refuzat să spună dacă SUA şi-ar dori să-l vadă pe ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, retrăgându-se de la putere.

„Vom avea o nouă rundă de discuţii diplomatice cu iranienii în încercarea de a ajunge la o soluţie rezonabilă”, a declarat JD Vance.

Editor : B.P.