JD Vance ajunge în Ungaria pentru a-l susține pe Viktor Orban în alegerile parlamentare

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și soția sa se vor afla marți și miercuri în Ungaria, a informat Departamentul de Comunicare al prim-ministrului ungar Viktor Orban, într-un comunicat citat de hirado.hu. JD Vance va călători în Ungaria pe 7 și 8 aprilie pentru a se întâlni cu Viktor Orbán, chiar înainte de alegerile parlamentare care vor decide soarta prim-ministrului naționalist, un aliat al lui Donald Trump.

Conservatorul în vârstă de 41 de ani este, în cadrul administrației americane, unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernelor europene centriste și progresiste și unul dintre cei mai fervenți susținători ai formațiunilor de extremă dreapta radicală din Europa.

El va fi însoțit în această călătorie de soția sa, Usha Vance, și urmează să susțină un discurs despre „bogatul parteneriat dintre Ungaria și Statele Unite", potrivit unui comunicat.

Vizita sa este o dovadă de sprijin pentru Viktor Orbán pe ultima sută de metri înaintea alegerilor din 12 aprilie.

În timpul vizitei, vicepreședintele va purta discuții cu premierul Viktor Orbán, după care va ține un discurs, alături de premierul ungar, la marea adunare, intitulată „Ziua Prieteniei Ungaro-Americane", care va fi organizată la Parcul Sportiv MTK (Centrul de Sport și Evenimente), anunță MTI.

Prim-ministrul ungar, la putere de 16 ani și apropiat de Moscova, ar primi asistență sub acoperire din partea Rusiei pentru a-și spori șansele de realegere, potrivit analiștilor.

Campanie toxică și propagandă incendiară

Membrii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și-au exprimat miercurea trecută profunda îngrijorare cu privire la natura "toxică" a campaniei, marcată de "propaganda incendiară" a liderului naționalist, care se confruntă cu nemulțumiri economice și sociale.

În fața liderului opoziției Péter Magyar în sondaje, la o diferență foarte mică, Viktor Orbán a desemnat Uniunea Europeană și, mai ales, Ucraina drept principalele sale ținte.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump și administrația sa au rupt reținerea publică observată anterior de Statele Unite în ceea ce privește alegerile din străinătate.

Administrația americană susține acum deschis și ferm liderii considerați compatibili cu prioritățile și ideologia sa diplomatică.

În februarie, președintele american și-a reiterat sprijinul pentru prim-ministrul Ungariei, descriindu-l drept "un lider cu adevărat puternic și puternic, cu o capacitate dovedită de a produce rezultate fenomenale".

Această vizită vine în urma călătoriei secretarului de Stat american Marco Rubio la Budapesta, din luna februarie, care își exprimase public sprijinul față de prim-ministru cu o lună înainte, declarând: „Atâta timp cât Viktor Orbán va fi prim-ministru, succesul Ungariei este în interesul național al Statelor Unite. ”

Cu toate acestea, cel mai important sprijin din partea Statelor Unite a venit din partea președintelui Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul față de Viktor Orbán.

„Am susținut cu mândrie realegerea lui Viktor în 2022 și este o onoare pentru mine să o fac din nou. Viktor Orbán nu va dezamăgi niciodată poporul ungar. Sunt alături de el în totalitate!”, a scris președintele american Donald Trump pe pagina sa de socializare marțea trecută.

Hirado.hu anunță restricții de circulație pe durata vizitei lui Vance. Comandamentul Poliției din Budapesta (BRFK) a anunțat pe site-ul police.hu că sunt de așteptat închideri intermitente și temporare pe durata trecerii delegației vicepreședintelui american pe diverse trasee din capitala țării. Același lucru este valabil și pentru 8 aprilie, a doua zi a vizitei lui J.D. Vance.

Vance merge la Budapesta să îl susţină pe premierul Orban într-un moment crucial deoarece este pentru prima dată când liderul ungar se confruntă cu riscul de a pierde puterea după 16 ani consecutivi de guvernare cu majorităţi absolute.

Liderul conservator Peter Magyar conduce în sondajele privind intenţia de vot cu un avantaj clar.

Conform celui mai recent sondaj, realizat de „Centrul de Cercetări 21”, partidul Tisza al lui Magyar se bucură de sprijinul a 56% dintre alegători, faţă de 37% care şi-au exprimat susţinerea pentru Fidesz.