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JD Vance anunță folosirea unei legi din perioada războiului pentru a crește producția de combustibil la o rafinărie din Texas

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Donald Trump și JD Vance.
Donald Trump și JD Vance. Sursa foto: Profimedia Images
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Administrația Trump va folosi o lege din timpul războiului pentru a crește producția de combustibil la o rafinărie din Texas, a anunțat vicepreședintele JD Vance. Măsura vine în contextul în care prețurile ridicate la energie pun presiune asupra economiei și devin o vulnerabilitate politică înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, relatează The Hill.

„Sunt încântat să anunț că administrația Trump, în colaborare cu rafinăria Delek, a folosit Legea privind producția de apărare și că vom extinde rafinăria chiar aici, în Tyler, Texas”, a declarat Vance în timpul unui miting organizat în acest stat.

„Vrem ca această rafinărie să producă milioane de galoane de combustibil de uz comercial și conform specificațiilor militare, în plus față de cantitatea pe care o produce deja”, le-a spus Vance participanților la miting.

Legea privind producția de apărare (Defense Production Act) îi acordă președintelui autoritatea de a crește producția anumitor bunuri pentru a proteja securitatea națională. Nu este clar dacă folosirea acestei legi se va extinde și la alte rafinării, potrivit sursei citate, care a solicitat Casei Albe informații suplimentare.

Anunțul vine în contextul în care prețurile benzinei și motorinei rămân ridicate. Marți, acestea erau, în medie, de aproximativ 4,34 dolari, respectiv 6,28 dolari pe galon, potrivit AAA, organizația americană care monitorizează prețurile carburanților, citată de The Hill.

Întrebat săptămâna trecută dacă folosirea prerogativelor acordate în timp de război ar putea duce, în general, la scăderea prețurilor, Andy Lipow, președintele companiei Lipow Oil Associates, și-a exprimat îndoiala că măsura ar putea îmbunătăți rapid situația.

„Rafinăriile care funcționează în prezent produc deja cât de multă motorină pot”, a declarat Lipow săptămâna trecută pentru The Hill. „Administrația poate face foarte puține lucruri în acest moment pentru a obține mai multă motorină de la rafinăriile care sunt deja în funcțiune”.

„Aveți mai multe opțiuni: puteți aloca mai mulți bani rafinăriilor care funcționează deja, astfel încât acestea să poată investi în creșterea producției de motorină în lunile și anii următori; puteți vedea dacă există posibilitatea repornirii unor rafinării închise recent sau puteți construi rafinării noi”, a continuat Lipow.

Prețurile ridicate sunt alimentate de războiul din Iran, care a dus la creșterea costurilor petrolului și a afectat infrastructura energetică din Orientul Mijlociu. În același timp, Ucraina a atacat rafinării rusești, în contextul în care cele două țări continuă să se afle în război.

 

Editor : C.S.

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