JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale

JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance, vicepreședintele SUA. Foto: Getty Images
Ce spune despre relația transatlantică

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat marţi că nu există „niciun conflict” între el şi şeful diplomaţiei Marco Rubio, prezentat ca un posibil rival la viitoarele alegeri prezidenţiale. Într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, Vance a fost întrebat și în legătură cu ambițiile sale prezidențiale.

„Este atât de interesant că presa încearcă să creeze acest conflict când nu există niciun conflict. Marco face o treabă excelentă. Eu fac o treabă cât de bună pot. Preşedintele face o treabă excelentă. Vom continua să lucrăm împreună”, a spus el în interviul pentru Fox News.

Vice President Vance tells @marthamaccallum that the “media wants to create this conflict” between him and Secretary of State Marco Rubio over a possible run for president. | @TheStoryFNC

“Marco's doing a great job. I'm trying to do as good of a job as I can. The president's… pic.twitter.com/S8nf0DXTAL

— Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

Întrebat despre eventualele sale ambiţii prezidenţiale, republicanul de 41 de ani a râs şi a evitat întrebarea.

„Acum un an şi jumătate, am cerut poporului american să-mi dea actualul meu loc de muncă. (...) Ne vom preocupa de următorul loc de muncă la un moment dat în viitor”, a declarat Vance.

JD Vance clearly craves the presidency and the power that goes with it.

Ron DeSantis and Marco Rubio are better fits. They’ve actually led:

Fox host: “Surely as Vice President, you would like to be president.”

JD Vance: “Ha ha ha. would I?”

pic.twitter.com/QPXjcmoIlu

— Cryptid Politics (@CryptidPolitics) February 17, 2026

Marco Rubio, 54 de ani, a declarat pentru Vanity Fair în decembrie 2025 că nu va sta în calea vicepreşedintelui.

„Dacă JD Vance va candida la Preşedinţie, el va fi candidatul nostru, iar eu voi fi printre primii care îl vor susţine”, a afirmat el.

Potrivit revistei conservatoare The Washington Examiner, cei doi se vor înfrunta în curând, deşi indirect, într-o arenă foarte vizibilă: sala de presă a Casei Albe.

Purtătoarea de cuvânt a preşedintelui american, Karoline Leavitt, a anunţat că, în timpul concediului de maternitate care se apropie, figuri cheie din administraţie, inclusiv JD Vance şi Marco Rubio, îi vor ocupa locul la tribună pentru „briefingurile” tradiţionale.

Donald Trump, în ce îl priveşte, recunoaşte că Constituţia nu îi permite să candideze pentru un al treilea mandat în 2028, ceea ce nu îl împiedică să ridice public problema ocazional.

Ce spune despre relația transatlantică

Vance a explicat starea relației dintre SUA și Europa în interviul acordat Fox News: „Problema cu Europa nu este că nu ne place”, a spus el, chiar dacă presa europeană o prezintă în acest fel. „Nu este vorba că nu ne respectăm aliații. Este mai degrabă faptul că se sabotează adesea singuri.”

Guvernul SUA vrea ca acest lucru să înceteze, a spus Vance. „Vrem ca Europa să fie un aliat în cel mai adevărat sens al cuvântului.”

A fost nevoie de presiune din partea SUA pentru a determina Europa să acționeze, a explicat Vance:

  • Președintele SUA, Donald Trump, a cerut ca europenii să cheltuiască mai mulți bani pentru securitatea lor. „Cu siguranță, acest lucru se întâmplă”.

  • Trump a cerut ca Europa să își protejeze granițele pentru a asigura coeziunea socială. „Acest lucru se întâmplă într-o oarecare măsură”, a spus Vance.

  • În plus, președintele a cerut ca libertatea de exprimare să fie luată mai în serios. Acest lucru se întâmplă și „într-o oarecare măsură”.

„Am făcut multe progrese, dar, sincer, ne dorim mult mai mult de la aliații noștri europeni”, a spus Vance. Acest lucru ar fi mai bine pentru europeni înșiși. „Și atunci ar fi parteneri mai buni pentru noi.”

Vicepreședintele JD Vance a declarat că „în anumite privințe” negocierile nucleare de astăzi cu Iranul, care au avut loc la Geneva, au decurs bine, dar că iranienii nu sunt încă dispuși să recunoască și să respecte anumite „limite” stabilite de președintele Trump, adăugând că președintele ar prefera diplomația, dar că există și alte opțiuni „pe masă” pentru Iran.

Speaking earlier on Fox News, Vice President JD Vance said that “in some ways” today’s nuclear talks with Iran in Geneva went well, but that the Iranians are not yet willing to acknowledge and work through certain “red lines” set by President Trump, adding that the President… pic.twitter.com/TgpyqbLU5L

— OSINTdefender (@sentdefender) February 17, 2026

 

