JD Vance evită să-l susţină pe Benjamin Netanyahu în alegerile din Israel, spre deosebire de Trump

Vicepreşedintele JD Vance a refuzat să-i urmeze exemplul preşedintelui Donald Trump şi să-l susţină pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în cursa sa extrem de disputată pentru realegere, relatează POLITICO.

Într-un interviu acordat luni lui Mark Halperin în cadrul emisiunii „2WAY Tonight”, difuzată pe platforma americană 2WAY, el nu l-a criticat în mod specific pe Netanyahu, dar a spus că nu se va implica în alegerile dintr-o ţară străină înaintea alegerilor intermediare din SUA.

„Preşedintele dispune de cea mai eficientă susţinere din istoria politică americană sau internaţională. Eu susţin candidaţii americani, iar asupra acestora îmi concentrez atenţia în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului. Aşadar, nu mă implic în alegerile din Israel”, a declarat Vance.

El a adăugat: „Nu sunt împotriva susţinerii lui. Nu sunt în favoarea susţinerii lui. Pur şi simplu nu mă implic în alegerile din Israel”.

Trump şi-a declarat duminică sprijinul pentru aliatul său, în timp ce prim-ministrul israelian se luptă să obţină un avantaj în alegerile parlamentare de săptămâna viitoare.

Editor : A.C.