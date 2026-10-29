JD Vance i-a scris liderului celui mai înalt organism de securitate din Iran. Ce spune Trump despre scrisoarea vicepreședintelui

Vicepreşedintele american JD Vance i-a adresat o scrisoare secretarului Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaei, în încercarea de a relua negocierile cu Teheranul şi de a evita noi atacuri americane, relatează Wall Street Journal.

Cotidianul american a explicat într-un articol publicat miercuri că „JD Vance analizează dacă Teheranul şi Washingtonul pot găsi suficiente puncte comune pentru a-l convinge pe Trump să nu ordone un atac scurt şi intens împotriva Iranului în următoarele săptămâni”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Scrisoarea nu se referă la „un acord de pace”, ci mai degrabă la un „eventual cadru de negocieri”, a precizat ziarul, adăugând că aceasta a fost trimisă la cererea preşedintelui Donald Trump.

Întrebat despre această chestiune înainte de a pleca la un miting de campanie în Ohio, preşedintele republican a negat că s-a aflat la originea acestei iniţiative.

JD Vance „m-a întrebat ce părere am, iar eu i-am spus: Dacă vrei să faci asta, sunt de acord”, a spus Trump.

Acest efort diplomatic vine în contextul în care Donald Trump ameninţă că va relua atacurile de amploare împotriva Iranului după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, organizate pe 3 noiembrie.

Wall Street Journal a relatat de asemenea că Washingtonul a cerut mai multor state din Golf să se pregătească pentru o posibilă "campanie militară scurtă şi intensă" după alegerile de la jumătatea mandatului.

De la începutul lunii septembrie, nici Statele Unite, nici Iranul nu au lansat atacuri majore împotriva unor ţinte terestre.

Cele două ţări sunt angajate în principal într-un conflict maritim, Washingtonul impunând o blocadă a porturilor iraniene, în timp ce Republica Islamică încearcă să controleze strâmtoarea strategică Ormuz.

Mohsen Rezaei, în vârstă de 71 de ani, în prezent secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, a fost anterior comandantul corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice, în anii 1980 şi 1990.

Editor : B.P.