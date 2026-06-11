JD Vance recunoaște că există „divergențe” cu Benjamin Netanyahu: „A comis câteva greșeli”

Vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, a recunoscut existenţa unor „divergenţe” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu care a „comis greşeli” în războiul din Orientul Mijlociu, conform unor fragmente publicate miercuri dintr-un interviu acordat postului CBS.

JD Vance a subliniat că Israelul este un partener foarte apropiat al Statelor Unite, dar, „uneori, se întâmplă ca interesele noastre să coincidă perfect, iar alteori să difere”, a spus el într-un extras difuzat de televiziune pe contul său X, notează AFP, preluată de Agerpres.

Interviul urmează să fie difuzat duminică.

„Ceea ce am constatat la prim-ministru este că apără cu vigoare interesele ţării sale. Uneori, asta înseamnă că suntem pe aceeaşi lungime de undă, iar alteori nu suntem”, a adăugat el.

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Relaţia dintre Donald Trump şi liderul israelian s-a tensionat vizibil în ultimele săptămâni, preşedintele american ajungând chiar să îi spună lui Benjamin Netanyahu că este „complet nebun” în timpul unei discuţii telefonice recente, potrivit site-ului Axios.

Premierul israelian a dat undă verde unor lovituri împotriva Iranului în acest weekend, ca represalii la atacurile cu rachete lansate de Iran, acţionând contrar voinţei preşedintelui american.

„Au fost un partener excelent în multe privinţe, dar trebuie, de asemenea, să ne concentrăm pe ceea ce este în interesul suprem al Americii. Iar atunci când interesele noastre diverg, trebuie, din păcate pentru israelieni, să alegem tabăra poporului american, ceea ce facem întotdeauna”, a continuat vicepreşedintele.

Întrebat dacă premierul israelian a comis greşeli în chestiunea Iranului, el a răspuns: „Ascultaţi, cu siguranţă a comis câteva greşeli”, refuzând totodată să detalieze care au fost acestea. „Uneori este mai bine ca aceste conversaţii să rămână private”, a mai spus JD Vance.

Editor : C.S.