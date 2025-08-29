Live TV

JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump

Data publicării:
JD Vance. Foto: Profimedia
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că este pregătit să preia președinția „dacă, Doamne ferește, i se întâmplă o tragedie teribilă” lui Donald Trump, scrie The Independent.

Într-un interviu amplu acordat cotidianului american USA TODAY, vicepreședintele a declarat că este „încrezător” că președintele Trump își va duce la bun sfârșit mandatul, dar a adăugat că a beneficiat de o „pregătire la locul de muncă” intensă.

Insistă că Trump e sănătos

De asemenea, el a insistat că Trump se bucură de „o sănătate incredibil de bună”, în ciuda întrebărilor recente cu privire la starea fizică a președintelui.

„Are o energie incredibilă și, deși majoritatea persoanelor care lucrează în jurul președintelui Statelor Unite sunt mai tinere decât el, cred că vom descoperi că el este de fapt ultima persoană care merge seara la culcare, ultima persoană care dă telefoane noaptea și prima persoană care se trezește dimineața și prima persoană care dă telefoane dimineața.

Da, se întâmplă tragedii teribile, dar sunt foarte încrezător că președintele Statelor Unite este în formă bună, că își va duce la bun sfârșit mandatul și că va face lucruri mărețe pentru poporul american”, a declarat vicepreședintele JD Vance.

„Și dacă, Doamne ferește, se va întâmpla o tragedie teribilă, nu pot să mă gândesc la o pregătire mai bună la locul de muncă decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a adăugat el.

Conform celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, vicepreședintele preia titlul și responsabilitățile președintelui în cazul în care acesta moare, demisionează sau este demis din funcție. Au existat nouă cazuri în care un vicepreședinte i-a succedat președintelui în timpul mandatului acestuia.

De exemplu, Calvin Coolidge a fost vicepreședinte sub Warren G. Harding și a devenit președinte după ce Harding a murit subit pe 2 august 1923, amintește The Independent.

Vânătăile îngrijorătoare

Comentariile lui Vance vin în urma îngrijorărilor recente cu privire la starea de sănătate a lui Trump, după ce președintelui i-au fost observate vânătăi vizibile pe mâini. Într-o apariție ulterioară, vânătăile păreau să fie acoperite cu machiaj aplicat necorespunzător.

Vânătaia cosmetizată a lui Donald Trump. Foto- Profimedia
Vânătaia cosmetizată a lui Donald Trump. Foto- Profimedia

Vânătăile au apărut pentru prima dată vara trecută, când purtătoarea de cuvânt a campaniei electorale de atunci, Karoline Leavitt – acum secretară de presă a Casei Albe – le-a atribuit faptului că Trump „lucrează constant și dă mâna cu multă lume, toată ziua, în fiecare zi”.

Însă întrebările au reapărut luna trecută, după ce o serie de fotografii au arătat că gleznele lui Trump erau foarte umflate, ceea ce a determinat medicul președintelui, dr. Sean Barbabella, să emită un memorandum în care lega umflăturile de „insuficiența venoasă cronică”, pe care a numit-o „o afecțiune benignă și comună” pentru cineva de vârsta lui Trump.

La începutul acestei luni, președintele Trump l-a numit pe Vance drept moștenitorul său, lăudând în același timp o serie de membri ai cabinetului care vor continua proiectul MAGA până în 2028.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

