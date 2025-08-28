JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri că faimoasa sa confruntare din Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, din februarie, a fost „utilă” și a scos la iveală dezacordurile dintre Washington și Kiev, relatează Politico.

Într-un interviu acordat pentru USA Today, Vance a recunoscut că regretă parțial tensiunile care au marcat acea întâlnire, ce a șocat Europa și a dus relațiile transatlantice la un nou minim. „Uitați, uneori oamenii nu sunt de acord”, a spus Vance. „Îmi doresc să nu fi avut o explozie în Biroul Oval, în public? Nu neapărat.”

Cred că, de fapt, a elucidat unele dintre adevăratele probleme de dezacord dintre partea americană și cea ucraineană. Da, și cred că a fost util ca poporul american să vadă asta.

Zelenski a vizitat Casa Albă după învestirea președintelui Donald Trump pentru a consolida sprijinul SUA în fața invaziei ruse. Însă întâlnirea televizată din Biroul Oval, alături de Trump și Vance, a degenerat într-o ceartă dură, Vance acuzându-l pe liderul ucrainean că este nerecunoscător și că refuză să se angajeze într-o diplomație cu Moscova, la trei ani de la începutul războiului declanșat de Kremlin.

În zilele următoare, liderii europeni s-au raliat în jurul lui Zelenski, reafirmând sprijinul lor ferm pentru Ucraina, iar liderul german Friedrich Merz a sugerat că totul a fost o înscenare, numind disputa aprinsă o „escaladare deliberată” din partea americanilor.

Ce l-a „enervat” pe vicepreședintele SUA

Miercuri, Vance a susținut că frustrarea sa din timpul confruntării nu a fost atât îndreptată împotriva lui Zelenski, cât împotriva administrației Biden, care - spune el - a oferit miliarde de dolari Ucrainei „fără niciun obiectiv real, fără o diplomație reală”.

„Asta m-a frustrat mereu mult mai mult decât faptul că Zelenski cerea ajutor de la Washington”, a declarat Vance. „Era faptul că administrația Biden nu avea niciun plan pentru a pune capăt războiului.”

Vicepreședintele a adăugat că administrația Trump este acum „destul de aliniată cu președintele Zelenski” în ceea ce privește eforturile pentru un acord de pace. „Chiar dacă avem unele dezacorduri, desigur, vrem să protejăm integritatea teritorială a Ucrainei”, a spus Vance. „Nu vrem ca Rusia să cucerească întreaga țară.”

În pofida eforturilor lui Trump de a intermedia un sfârșit al conflictului, Moscova nu a renunțat la cerințele sale maximaliste, ca Ucraina să cedeze vaste teritorii fortificate din regiunea Donbas, ocupate doar parțial de trupele ruse, și să se angajeze să nu adere niciodată la NATO. Trump a făcut presiuni în trecut asupra Kievului pentru a accepta aceste concesii.

Editor : M.I.