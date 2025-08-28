Live TV

JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri

Data actualizării: Data publicării:
jd vance trump zelenski
Zelenski a vizitat Casa Albă, în februarie, după învestirea președintelui Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce l-a „enervat” pe vicepreședintele SUA

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri că faimoasa sa confruntare din Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, din februarie, a fost „utilă” și a scos la iveală dezacordurile dintre Washington și Kiev, relatează Politico.

Într-un interviu acordat pentru USA Today, Vance a recunoscut că regretă parțial tensiunile care au marcat acea întâlnire, ce a șocat Europa și a dus relațiile transatlantice la un nou minim. „Uitați, uneori oamenii nu sunt de acord”, a spus Vance. „Îmi doresc să nu fi avut o explozie în Biroul Oval, în public? Nu neapărat.”

Cred că, de fapt, a elucidat unele dintre adevăratele probleme de dezacord dintre partea americană și cea ucraineană. Da, și cred că a fost util ca poporul american să vadă asta.

Zelenski a vizitat Casa Albă după învestirea președintelui Donald Trump pentru a consolida sprijinul SUA în fața invaziei ruse. Însă întâlnirea televizată din Biroul Oval, alături de Trump și Vance, a degenerat într-o ceartă dură, Vance acuzându-l pe liderul ucrainean că este nerecunoscător și că refuză să se angajeze într-o diplomație cu Moscova, la trei ani de la începutul războiului declanșat de Kremlin.

În zilele următoare, liderii europeni s-au raliat în jurul lui Zelenski, reafirmând sprijinul lor ferm pentru Ucraina, iar liderul german Friedrich Merz a sugerat că totul a fost o înscenare, numind disputa aprinsă o „escaladare deliberată” din partea americanilor.

Ce l-a „enervat” pe vicepreședintele SUA

Miercuri, Vance a susținut că frustrarea sa din timpul confruntării nu a fost atât îndreptată împotriva lui Zelenski, cât împotriva administrației Biden, care - spune el - a oferit miliarde de dolari Ucrainei „fără niciun obiectiv real, fără o diplomație reală”.

„Asta m-a frustrat mereu mult mai mult decât faptul că Zelenski cerea ajutor de la Washington”, a declarat Vance. „Era faptul că administrația Biden nu avea niciun plan pentru a pune capăt războiului.”

Vicepreședintele a adăugat că administrația Trump este acum „destul de aliniată cu președintele Zelenski” în ceea ce privește eforturile pentru un acord de pace. „Chiar dacă avem unele dezacorduri, desigur, vrem să protejăm integritatea teritorială a Ucrainei”, a spus Vance. „Nu vrem ca Rusia să cucerească întreaga țară.”

În pofida eforturilor lui Trump de a intermedia un sfârșit al conflictului, Moscova nu a renunțat la cerințele sale maximaliste, ca Ucraina să cedeze vaste teritorii fortificate din regiunea Donbas, ocupate doar parțial de trupele ruse, și să se angajeze să nu adere niciodată la NATO. Trump a făcut presiuni în trecut asupra Kievului pentru a accepta aceste concesii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avion Iak-52
1
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
Drona
4
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Digi Sport
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Curtea Constituțională a României
Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
Ultimele știri
Bătaie cu pumni în Senatul Mexicului, în timpul imnului. Momentul în care liderul opoziției se năpustește asupra președintelui camerei
Cenzură pe străzile Crimeei: muzicienii, opriți de ruși să cânte melodiile „agenților străini”
Pacientă din Iași, jefuită în timp ce se afla pe masa de operație. Hoțul a intrat în salonul de spital și s-a dat drept fiul său
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sua groenlanda
„Danezii trebuie să se calmeze”: Reacția SUA după acuzațiile privind operațiuni de influență în Groenlanda
Susan Monarez.
Casa Albă a concediat-o pe Susan Monarez, șefa principalei agenţii sanitare americane. Care a fost motivul invocat
photo-collage.png - 2025-08-28T091802.441
Principalul negociator comercial al Japoniei și-a anulat în ultimul moment vizita în SUA. Ce blochează acordul cu Washingtonul
Humanitarian Aid Distribution in Slovyans, Ukraine - 18 Jul 2022
Cozi uriașe la apă în Donbas. Șase orașe rămân fără alimentare, iar oamenii acuză autoritățile ruse că îi forțează să cumpere
Militar
Partenerii occidentali propun trei niveluri de apărare pentru Ucraina după încheierea războiului (FT)
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce planuri are Elizabeth Hurley cu averea sa. Fiul actriței ar putea rămâne fără moștenire: „Viața e pentru a...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
După CASS la pensie, o nouă lovitură. Care români nu mai sunt coasigurați de săptămâna viitoare?
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie