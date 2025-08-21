Live TV

JD Vance spune că Europa trebuie să-şi asume cea mai mare parte a sarcinii pentru securitatea Ucrainei: „Este continentul lor”

Data publicării:
jd vance
JD Vance spune că sarcina protejării Ucrainei îi revine Europei. Foto: Profimedia
Din articol
Vance: Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean Intențiile SUA

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat miercuri că ţările europene trebuie să îşi asume „cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, având în vedere că sunt pe același continent.

„Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul şi crimele. Dar cred că trebuie să ne aşteptăm, iar preşedintele (Donald Trump) cu siguranţă se aşteaptă, ca Europa să joace rolul central”, a declarat Vance într-un interviu la postul de televiziune Fox News, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-şi asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar preşedintele a fost foarte clar - ei vor trebui să îşi intensifice eforturile”, a adăugat el.

În cadrul interviului, Vance a mai spus că, în timpul vizitei liderilor europeni şi a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, Trump a luat iniţiativa de a-l suna imediat pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să avanseze în privinţa unei posibile întâlniri bilaterale între cele două părţi.

Vance: Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean

Vance a precizat că Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean, „majoritatea acesteia fiind ocupată de ei, dar şi ceva ce nu au ocupat”.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că „schimbul de teritorii” şi modificările de teritorii vor fi cruciale pentru orice soluţie.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziţie despre care preşedintele Volodimir Zelenski a spus că este înscrisă în Constituţia ţării.

Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele ocupate de ruşi şi are o influenţă diplomatică limitată de a forţa o retragere pe termen scurt.

Preşedintele american Donald Trump vrea să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care durează de trei ani şi jumătate.

Intențiile SUA

Una dintre priorităţile Ucrainei este garantarea securităţii împotriva agresiunii ruse. Trump a spus că nu va desfăşura trupe americane acolo, dar ar putea oferi sprijin aerian american.

Ţările europene au format o „coaliţie a voinţei” care ar angaja forţe pentru a garanta securitatea Ucrainei.

În contextul în care Trump este nemulţumit de ajutoarele militare americane de miliarde de dolari oferite Ucrainei până acum, Casa Albă a spus că Washingtonul nu va continua „să scrie cecuri în alb” pentru a finanţa apărarea Kievului.

Trump vrea să transfere aliaţilor europeni mai multe responsabilităţi pentru costuri.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
guvernul bolojan
2
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
3
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
4
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost făcut marele anunț
Digi Sport
Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost făcut marele anunț
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
De ce este crucială regiunea Donețk pentru apărarea Ucrainei? Putin...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul discută azi proiectul privind plata pensiilor private. În ce...
gefgvfgvf
Primarul din Mangalia a fost reținut de DNA. Cristian Radu e...
parinti
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau...
Ultimele știri
LOTO – Joi, 21 august 2025: Premii substanțiale la două jocuri. Report mare și la Noroc
Europa adoptă tactica lui Putin în negocierile cu Trump pentru pace în Ucraina. „Îl va obliga să acționeze”
În ce și-a investit Donald Trump banii de când a redevenit preşedinte. Averea lui s-a triplat în ultimii ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lithuanian soldiers march during the inauguration of the German Brigade' ceremony. The German 45th Armored Brigade "Lithuania" was officially inaugurated at a ceremony held at Cathedral Square in Vilnius, with the participation of German Federal Chancello
Lituania este gata să trimită trupe și echipamente în Ucraina, pentru o misiune de menținere a păcii
profimedia-0983675328
Mesajul lui Kim Jong Un pentru trupele nord-coreene pe care le-a trimis în Rusia
Rome, Italy. 10 July, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, shakes hands with Italian Prime Minister Giorgia Meloni, right, after a press conference following the meeting of the Coalition of the Willing, July 10, 2025 in Rome, Italy. The tw
Liderii europeni analizează un plan pentru Ucraina. Aliații, obligați să reacționeze în 24 de ore în cazul unui atac rusesc (Bloomberg)
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Rusia casă de schimb
Războiul din Ucraina face Moscova să strângă cureaua. Economist: „Rușii nu vor mai trăi la fel de confortabil ca acum” (Reuters)
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Cine este iubita lui Daniel Bîrligea de la FCSB și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe din ce face bani...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
O categorie de pensionari ia mii de lei în plus la pensie în septembrie. Documentele au fost trimise
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie