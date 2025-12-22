JD Vance spune că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina. Dar avertizează: „Sunt șanse mari să nu reușim”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu pentru publicația britanică UnHerd, citat de Kyiv Independent, că au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, însă nu există garanții că se va ajunge la un acord de pace.

„Cred că am făcut progrese, dar în acest moment nu pot spune cu încredere că vom ajunge la o soluție pașnică. Există șanse bune să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim”, a spus Vance.

Declarațiile vin în contextul intensificării eforturilor diplomatice ale Washingtonului, pe fondul presiunilor președintelui american Donald Trump de a accelera negocierile, în timp ce războiul intră în al patrulea an.

Potrivit lui Vance, negocierile se desfășoară pe trei subiecte dificile: Ucraina, Rusia și Europa, fiecare având propriile priorități și linii roșii.

Schimbare în dinamica discuțiilor

Oficialul american a vorbit despre o schimbare importantă în dinamica discuțiilor: „Progresul pe care simt că l-am făcut este că toate problemele sunt pe masă, discutate deschis. În etapele anterioare exista mai multă ambiguitate”.

Concesiile teritoriale rămân principalul obstacol, Vance indicând în special cererile Moscovei privind controlul asupra estului Ucrainei. „Cred că rușii își doresc cu adevărat controlul asupra Donețkului”, a spus el. „Ucrainenii văd asta ca pe un risc major de securitate, chiar dacă, în privat, unii dintre ei admit că în cele din urmă ar putea pierde Donețk – fie în 12 luni, fie peste mai mult timp”.

„Vom continua să negociem”

Vance a mai afirmat că nu se opune ca anumite informații din negocieri să fie făcute publice și consideră că „toate părțile acționează cu bună-credință”. Totuși, a avertizat că un acord nu este garantat: „Vom încerca să rezolvăm acest conflict. Vom continua să negociem”.

O nouă rundă de discuții între delegația ucraineană și reprezentanții SUA a avut loc pe 21 decembrie, după întâlnirile dintre Kiev și Washington din 19 decembrie și negocierile SUA–Rusia din 20 decembrie, în Miami.

Negocierile vizează un cadru revizuit de 20 de puncte pentru încheierea războiului, precum și discuții paralele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția după încheierea conflictului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că chestiunile teritoriale rămân prioritatea Kievului, în timp ce Moscova continuă să ceară concesii ample, inclusiv retragerea Ucrainei din întreg Donbasul, cerințe respinse în mod repetat de autoritățile ucrainene.

