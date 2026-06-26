JD Vance spune că scandalul Watergate ar fi astăzi „o știre de 12 ore” și se compară cu Nixon

JD Vance susține că scandalul Watergate, care a dus la demisia lui Richard Nixon, ar fi astăzi „o știre de 12 ore” și nu ar mai răsturna o președinție. Vicepreședintele SUA a afirmat că Nixon și Donald Trump au fost țintele acelorași forțe din „statul paralel” și a spus că împărtășește mai multe trăsături cu fostul lider american.

Vorbind joi la Biblioteca Prezidențială Richard Nixon din Yorba Linda, California, cu ocazia promovării noii sale cărți, Communion, Vance a discutat despre parcursul său spiritual, de la ateism la convertirea la catolicism, înainte de a-și exprima admirația pentru cel de-al 37-lea președinte al Statelor Unite.

„Dacă Watergate s-ar întâmpla mâine, ar fi o știre de 12 ore”, a declarat vicepreședintele. „Ideea că ar putea răsturna o președinție este absurdă.”

Watergate, cel mai mare scandal politic din Statele Unite în secolul al XX-lea și singurul care a dus la demisia unui președinte american, a început în 1972, odată cu spargerea sediului Comitetului Național Democrat din Washington de către persoane asociate campaniei de realegere a lui Richard Nixon.

Vance a continuat susținând că există asemănări între modul în care Nixon și Donald Trump au fost tratați de instituțiile statului. „Dacă privim povestea despre cum sistemul (deep state) l-a înlăturat pe Richard Nixon, nu este foarte diferită de ceea ce aceleași grupuri de oameni și aceleași instituții au încercat să îi facă lui Donald Trump în timpul primului său mandat. Există o paralelă”, a spus el.

Donald Trump a fost pus sub acuzare (impeachment) de două ori în timpul primului mandat: prima dată pentru că ar fi abuzat de putere încercând să îl determine pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să investigheze activitatea rivalului său politic de atunci, Joe Biden, amenințând cu suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina, iar a doua oară pentru că ar fi incitat susținătorii care au luat cu asalt Capitoliul SUA pe 6 ianuarie, după încercarea eșuată de a răsturna rezultatul alegerilor prezidențiale.

Deși Watergate este considerat de mult timp un exemplu al funcționării mecanismelor democratice americane și al responsabilizării celor aflați la cel mai înalt nivel al puterii, Trump și aliații săi au încercat în ultimii ani să schimbe percepția publică asupra scandalului. Trump, al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite, a afirmat anterior că Nixon „s-ar putea” să fi fost vinovat.

Richard Nixon și-a dat demisia în timpul celui de-al doilea mandat pentru a evita o procedură de impeachment care aproape sigur ar fi dus la demiterea sa.

În discursul de joi, Vance a susținut că moștenirea lui Nixon se bucură pe bună dreptate de „o mică renaștere”, deoarece atenția se îndreaptă tot mai mult spre realizările sale diplomatice, precum contribuția la încheierea războiului din Vietnam și deschiderea relațiilor cu China. În opinia sa, Nixon a fost un „geniu politic”, cu care spune că împărtășește numeroase trăsături.

„Senator tânăr. Vicepreședinte. Autor al unor cărți bestseller. Urât de presă”, a spus Vance. „Parcă îl descrie pe JD Vance.”

Considerat de mulți un posibil candidat la Casa Albă în 2028, Vance a omis, desigur, funcția pentru care Richard Nixon a rămas cel mai cunoscut în istorie: cea de președinte al Statelor Unite.

Editor : M.I.