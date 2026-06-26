Live TV

JD Vance spune că scandalul Watergate ar fi astăzi „o știre de 12 ore” și se compară cu Nixon

Data actualizării: Data publicării:
Switzerland Iran US Negotiations
JD Vance, vicepreședintele SUA. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

JD Vance susține că scandalul Watergate, care a dus la demisia lui Richard Nixon, ar fi astăzi „o știre de 12 ore” și nu ar mai răsturna o președinție. Vicepreședintele SUA a afirmat că Nixon și Donald Trump au fost țintele acelorași forțe din „statul paralel” și a spus că împărtășește mai multe trăsături cu fostul lider american.

Vorbind joi la Biblioteca Prezidențială Richard Nixon din Yorba Linda, California, cu ocazia promovării noii sale cărți, Communion, Vance a discutat despre parcursul său spiritual, de la ateism la convertirea la catolicism, înainte de a-și exprima admirația pentru cel de-al 37-lea președinte al Statelor Unite.

Dacă Watergate s-ar întâmpla mâine, ar fi o știre de 12 ore”, a declarat vicepreședintele. „Ideea că ar putea răsturna o președinție este absurdă.”

Watergate, cel mai mare scandal politic din Statele Unite în secolul al XX-lea și singurul care a dus la demisia unui președinte american, a început în 1972, odată cu spargerea sediului Comitetului Național Democrat din Washington de către persoane asociate campaniei de realegere a lui Richard Nixon.

Vance a continuat susținând că există asemănări între modul în care Nixon și Donald Trump au fost tratați de instituțiile statului. „Dacă privim povestea despre cum sistemul (deep state) l-a înlăturat pe Richard Nixon, nu este foarte diferită de ceea ce aceleași grupuri de oameni și aceleași instituții au încercat să îi facă lui Donald Trump în timpul primului său mandat. Există o paralelă”, a spus el.

Donald Trump a fost pus sub acuzare (impeachment) de două ori în timpul primului mandat: prima dată pentru că ar fi abuzat de putere încercând să îl determine pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să investigheze activitatea rivalului său politic de atunci, Joe Biden, amenințând cu suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina, iar a doua oară pentru că ar fi incitat susținătorii care au luat cu asalt Capitoliul SUA pe 6 ianuarie, după încercarea eșuată de a răsturna rezultatul alegerilor prezidențiale.

Deși Watergate este considerat de mult timp un exemplu al funcționării mecanismelor democratice americane și al responsabilizării celor aflați la cel mai înalt nivel al puterii, Trump și aliații săi au încercat în ultimii ani să schimbe percepția publică asupra scandalului. Trump, al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite, a afirmat anterior că Nixon „s-ar putea” să fi fost vinovat.

Richard Nixon și-a dat demisia în timpul celui de-al doilea mandat pentru a evita o procedură de impeachment care aproape sigur ar fi dus la demiterea sa.

În discursul de joi, Vance a susținut că moștenirea lui Nixon se bucură pe bună dreptate de „o mică renaștere”, deoarece atenția se îndreaptă tot mai mult spre realizările sale diplomatice, precum contribuția la încheierea războiului din Vietnam și deschiderea relațiilor cu China. În opinia sa, Nixon a fost un „geniu politic”, cu care spune că împărtășește numeroase trăsături.

Senator tânăr. Vicepreședinte. Autor al unor cărți bestseller. Urât de presă”, a spus Vance. „Parcă îl descrie pe JD Vance.”

Considerat de mulți un posibil candidat la Casa Albă în 2028, Vance a omis, desigur, funcția pentru care Richard Nixon a rămas cel mai cunoscut în istorie: cea de președinte al Statelor Unite.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Furtuna, fulgere, ploaie
2
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
4
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a...
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Digi Sport
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026 World Cup Football Turkey v USA Jun 25th
CM 2026. Turcia a învins SUA în ultimul meci din grupa D, dar părăsește competiția
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Trump rămâne fără prieteni în Europa — chiar și în rândul dreptei naționaliste
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
O navă de marfă a fost lovită de un proiectil în strâmtoarea Ormuz, după avertismentul Iranului privind tranzitul
vladimir putin-donald trump-august 2025
„Nu s-a ajuns la niciun acord”. Rubio spune că Trump nu a încheiat nicio înțelegere cu Putin privind Ucraina la summitul din Alaska
Recomandările redacţiei
Europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Zi crucială pentru viitorul Guvern, Nicușor Dan așteaptă soluții...
femei cu umbrela in soare
Canicula cuprinde toată țara. ANM a emis primul cod roșu din sezon...
Vladimir Putin
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R...
Ultimele știri
CM 2026. Remiză albă între Paraguay și Australia în ultimul meci din grupa D. Cine a avansat în 16-imi
Pachetul Diaspora de la Raiffeisen Bank: soluții bancare dedicate românilor care trăiesc și muncesc peste hotare
Nou scandal între Moscova și Chișinău: Rusia acuză R. Moldova că a reținut „ilegal” curieri diplomatici, MAE moldovean neagă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Fanatik.ro
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc...
Adevărul
„Cine ne va plăti când vom fi înlocuiți de roboți?” Muncitorii indieni, filmați pentru a antrena inteligența...
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
Pro FM
Lidia Buble, reacție acidă după ce a fost urmărită de trei persoane prin București: „Mi s-a stricat toată...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
România nu are locuințe ieftine, dar sunt mai accesibile decât în multe state europene. Bulgaria stă puțin...
Newsweek
Cu ce sume de bani cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029, potrivit UE. Care pensionari iau 870 lei în plus?
Digi FM
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a atras...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Natura, în cea mai dură formă a ei. Momentul când un vultur a atacat un cuib de berze și le-a mâncat puii
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...